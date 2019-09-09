ريال مدريد يستعد للتعاقد مع أول صفقات الميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد قرر التفكير في ضم كيليان مبابي بعد أن فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار في الصيف المنصرم.



وأكدت الصحيفة الإسبانية رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 2018 وأنه كان دائمًا المرشح الثاني في برشلونة الذي كان يسعى لضم نيمار في الميركاتو الصيفي المنصرم.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي جعل كيليان مبابي هدفه الأول في الصيف المقبل حتى قبل بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى السانتياجو برنابيو ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يرغبون في ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في حفل تقديم هازارد.

