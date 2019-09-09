اسعار الدولار اليوم الإثنين 10-9-2019 بالبنوك.. والعملة الخضراء تواصل الخسارة أمام الجنيه
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم :
اسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو 5 قروش فى أول تعاملات البنوك أمس الأحد، وتستعد لمزيد من التراجعات خلال تعاملات اليوم الإثنين، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي،
وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.
اسعار الدولاراليوم بالبنوك اليوم الإثنين 10-9-2019:
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.41
16.52
اسعار الدولار في بنك مصر
16.44
16.54
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.44
16.54
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.44
16.54
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.50
16.60
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.42
16.52
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.46
16.56
اسعار الدولار في بنك عودة
16.44
16.54
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه :
قال خبراء الاقتصاد أن تراجع اسعار الدولار اليوم أمام الجنيه يرجع لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي تعدي 44 مليار دولار.
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