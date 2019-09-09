اسعار الدولار اليوم الإثنين 10-9-2019 بالبنوك.. والعملة الخضراء تواصل الخسارة أمام الجنيه

اسعار الدولار اليوم :





اسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو 5 قروش فى أول تعاملات البنوك أمس الأحد، وتستعد لمزيد من التراجعات خلال تعاملات اليوم الإثنين، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي،





وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.



