فنانة مثلية الجنس تصدم جمهورها بأمنيتها الغريبة!
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:12 ص
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اعترفت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيورات، بأنه تم إبلاغها بإنه لولا تباهيها بعلاقتها المثلية، لحصلت على دور في فيلم من أفلام "مارفل".
وأوضحت ستيورات أنها تريد الآن لعب دور بطل خارق مثلي الجنس في فيلم من أفلام "مارفل" المقبلة.
وقال ستيورات: "قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل".
وأضافت "من الجيد أن تكون قادرا على التحدث عن ذلك بطريقة أصبح يفهمها الناس الآن، بدلا من أن أبدو كالمجنونة، في السابق كنت أخفي ميولي الجنسية التي كانت تبدو حينها وكأنها فكرة بعيدة المنال، الآن أصبح الأمر يختلف كليا".
شركة مارفل
واعترفت الممثلة الأمريكية بأنها استخدمت اسم مارفل كمثال على الشركات الكبرى مضيفة "أعلم بان مارفل ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين".
وعند سؤال زميلها في Seberg أنتوني ماكي عن أكثر الأدوار التي تناسب ستيورات كبطلة خارقة، رد ستيورات "بطلة خارقة مثلية الجنس".
نبذة عن ستيوارت
كريستين ستيوارت (بالإنجليزية: Kristen Stewart) ممثلة أمريكية من مواليد (9 نيسان 1990)، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. أشتهرت عالميا بأدائها دور بيلا سوان في سلسلة أفلام فائقة النجاح "الشفق" (Twilight).
نشأتها
نشأت في وود لاند في لوس أنجلوس مع والديها واخوانها. وفي عام 2008 اشترت بيتها الخاص، وقسمت وقتها فيه مع والديها. قضت بعضاً من طفولتها في كولورادو وبنسلفانيا. ثم عادت إلى لوس انجلس. لديها أخ أكبر منها اسمه كاميرون وأخوان متبنيان هما دانا وتايلور، أبوها جون ستيوارت منتج تلفزيوني يعمل في شبكة فوكس.
بدأت شهرتها في دور بيلا سوان في سلسلة الافلام الشهيرة (الشفق) وهو فيلم مقتبس عن سلسلة روايات تابعة لبعضها من تأليف الروائية المشهورة ستيفاني ماير وتم تصوير جميع الروايات انتهى الجزء الثاني من الفيلم (قمر جديد)الذي صدر في 20 نوفمبر 2009 في الولايات المتحدة وتم تصوير الجزء الثالث (الكسوف) والذي صدر في 30 حزيران 2010 ، خلال تصوير الفليم، اضطرت كريستين إلى ارتداء عدسات بنية لأن عينيها خضراوان بينما عينا بيلا سوان بُنيتان.
تركت كريستين ستيوارات المدرسة وهي في سن الرابعة عشر وبدأت بالدراسة المنزلية حتى أنتهت المدرسة الثانوية.
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