تعرف على أهم أسباب انخفاض الأمية في مصر



كشف عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، عن أسباب انخفاض معدلات الأمية في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تلقي اهتمام كبير من الدولة، والقيادة السياسية، خاصة عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2019 ؛ هو عام التعليم.



وقال عمري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم الأحد، إنه على ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدأت الهيئة بزيادة الجهود المبذولة من أجل إعلان مصر خالية من الأمية، لافتا إلى أن أسباب انتشار الأمية: الفقر، وظروف الأسر المصرية، وعدم إتاحة التعليم للأطفال في سن الإلزام.



وأضاف أن الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وضعت خطة استراتيجية قوية تتوافق مع خطة الدولة 2030، لافتًا إلى أن قانون إنشاء الهيئة ينص على أن محو الأمية واجب وطني تشترك فيه كافة قطاعات الدولة من وزارات وهيئات حكومية والإذاعة والتلفزيون والنقابات العمالية والأحزاب السياسية.



وأشار إلى أن قضية محو الأمية قضية مجتمع، لافتا إلى أن نسبة الإقبال على التعليم والاستمرار فيه لا ترضي طموح الدولة التي تسعى للقضاء عليه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ونوه رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية إلى أن الهيئة وقعت بروتوكولات تعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة؛ لفتح فصل محو أمية في كل معهد أزهري ومسجد وكنيسة.



كما لفت إلى الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اتخذت بعض الإجراءات لمعالجة التسرب من التعليم ؛ مثل إنشاء إدارة مركزية لمعالجة التسرب من التعليم، وفتح فصول لمحو أمية الكبار.



الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن انخفاض عدد الأميين من 17.6 مليون فرد عام 1996 إلى 17.0 مليون فرد عام 2006، ثم ارتفع عدد الأميين الى 18.4 مليون فرد عام 2017، حيث تحتل الإناث النسبة الأكبر.



وبلغ معدل الأمية للذكور 21.1% مقابل 30.8% للإناث عام 2017.، كما سجل معدل الأمية بالريف 32.2% مقابل 17.7% بالحضر عام 2017.



