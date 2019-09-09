عمرو أديب: "أصحاب مزارع الفراخ بيكرهوني من زمان"



ولكن بدأت أسعار الدواجن تعاود لارتفاعها مرة أخرى حيث ارتغعت جنيهين في الكيلو، وذلك بحسب ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة.



وأثناء ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن قررت وزارة الزراعة وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن من الخارج، والذي بدوره سيؤدي إلى توجيه الإنتاج المحلي للسوق الداخلي.



وعلى مستوى حركة الشراء، أوضح التجار أن حركة البيع تعتبر هادئة، وليس هناك طلب كبير على الدواجن، وما اعتبره التجار أمر طبيعي أن يحدث عقب عيد الأضحى، حيث سيستمر السوق هادىء لفترة.



وتعمل وزارة التموين على توفير منافذ بيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تطلق وزارة الداخلية مبادرات مثل "كلنا واحد" والتي تستهدف هى الأخرى توفير المنتجات من خضروات وفواكه ولحوم وأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.



وبالفعل لقت منافذ وزارة التموين والداخلية رضا المواطن، وزاد الإقبال عليها من قبل المستهلكين لشراء مستلزماتهم منها.



وافتتحت مؤخرًا وزارة التموين معارض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار تقل عن الأسواق بنحو 20%، وجودة المنتج بها عالية، فضلا عن وجود منتجات محلية الصنع بالمعارض.



أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من حالة الحزن على انخفاض أسعار الدواجن، معقبًا: "مش عارف ليه بشوف مناحة ونواح ونحيب عشان أسعار الفراخ بتنزل... أنتم عايزين إيه أنتم ناس غريبة".وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "في ناس بتقولك الحمد لله الفراخ غليت.. ألطم"، لافتًا إلى أن مربيين الدواجن يرجعون أسباب انخفاض الأسعار أن جموع المصريين توقفوا عن شراء الدواجن منذ فترة فانخفضت الأسعار، معقبا: "برافو".وتابع: "أصحاب مزارع الفراخ من زمان بيكرهوني، وبيقولوا عمرو أديب هيخرب بيوتنا، وعمرو أديب بيكرهنا.. أنا مبكرهش حد"، مستطردا: "هو في مستهلك في الدنيا يقول الحمد لله الأسعار زادت.. كل ده عشان مين عشان كام واحد متحكمين في سوق الفراخ".وشهدت أسعار الدواجن الفترة الماضية انخفاض ملحوظ خاصة بعد ارتفاع أسعارها لفترة طويلة، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 17 جنيهًا، وهو أقل سعر وصلت له الدواجن منذ بداية العام الجاري.