ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تامر عبد الحميد: ميتشو سينقل الزمالك لمكان افضل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
Advertisements
تامر عبد الحميد: ميتشو سينقل الزمالك لمكان افضل
ميتشو
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
اكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق ان الزمالك قدم تابلوه فني رائع في مباراة اليوم أمام بيراميدز استحق من خلالها التتويج ببطولة كأس مصر

وأضاف عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد :" الزمالك قدم أداء مميز في مباراة ممتعة من الفريقين بنهائي كأس مصر ".

واتم عبد الحميد حديثه :" ميتشو ظهرت له بصمة سريعة فنيا مع الزمالك ويجيد نقل الفريق فنيا للأفضل خلال المباريات وعلى المدى البعيد سينقل الزمالك لمكان أفضل في كل شيء ".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
3
x
18:00
0
جبل طارق
فنلندا
0
x
20:45
1
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
النرويج
أسبانيا
4
x
20:45
0
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
3
x
جارية الآن
0
بيراميدز