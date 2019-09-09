منتج "قيد عائلي" لـ"الزمالك": "مع إني أهلاوي صميم بس مبروك"

وعلق على الصورة قائلًا: "مع إنى اهلاوى صميم بس مبروك للزمالك على الفوز بالكأس مبروك أمير مرتضى منصور ، مبروك أحمد مرتضى منصور".



وأشاد مؤخرا المنتج ريمون مقار بأداء الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "قيد عائلي" في المشهد الذي جمعها بالفنان صلاح عبدالله بعدما كان السبب في طلاقها، ضمن أحداث العمل.





دينا فؤاد تشكر ريمون مقار





وقامت دينا بنشر إشادة ريمون مقار في صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أستاذ ريمون بشكر حضرتك جدًا على كلامك الجميل ودعمك ليا، حقيقي شكرًا جدًا من كل قلبي".



قيد عائلي



"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر لمالكيها محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار، بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرنا وليد، محمد رياض، سيمون، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، ميرهان حسين، غادة طلعت، محمد نجاتي، دينا فؤاد، رامي وحيد



