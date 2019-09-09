منتج "قيد عائلي" لـ"الزمالك": "مع إني أهلاوي صميم بس مبروك"
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
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هبة أحمد
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نشر المنتج ريمون مقار صورة جديدة له عبر حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر فيها وهو برفقة الفنان محمد محمود عبد العزيز.
وعلق على الصورة قائلًا: "مع إنى اهلاوى صميم بس مبروك للزمالك على الفوز بالكأس مبروك أمير مرتضى منصور ، مبروك أحمد مرتضى منصور".
وأشاد مؤخرا المنتج ريمون مقار بأداء الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "قيد عائلي" في المشهد الذي جمعها بالفنان صلاح عبدالله بعدما كان السبب في طلاقها، ضمن أحداث العمل.
وأشاد مؤخرا المنتج ريمون مقار بأداء الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "قيد عائلي" في المشهد الذي جمعها بالفنان صلاح عبدالله بعدما كان السبب في طلاقها، ضمن أحداث العمل.
دينا فؤاد تشكر ريمون مقار
وقامت دينا بنشر إشادة ريمون مقار في صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أستاذ ريمون بشكر حضرتك جدًا على كلامك الجميل ودعمك ليا، حقيقي شكرًا جدًا من كل قلبي".
قيد عائلي
قيد عائلي
"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر لمالكيها محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار، بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرنا وليد، محمد رياض، سيمون، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، ميرهان حسين، غادة طلعت، محمد نجاتي، دينا فؤاد، رامي وحيد
فوز الزمالك بكأس مصر
وكان يوسف أوباما قد تقدم للزمالك بهدف أول بالدقيقة "52" بعد تلقيه تمريرة رائعة من الأباتشي شيكابالا، ثم استطاع أشرف بن شرقي أن يسجل هدف ثاني بالدقيقة "62" بعد استلامه عرضية مُتقنة من حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق وعاد نفس اللاعب وتمكن من إحراز هدف ثالث متأخر قبل نهاية الشوط الثاني.
ويضيف نادي الزمالك لقب جديد لتاريخه ليصبح لديه 27 لقباً من كأس مصر ويعد هو ثاني فريق حصداً للكأس بعد النادي الأهلي صاحب الـ36 بطولة.
وحقق نادي الزمالك مشواراً رائعاً في كأس مصر فقد لعب 5 مباريات بدون استقبال أي أهداف، بدأها بالفوز على منية سمنود بهدف نظيف في دور الـ32 ثم في تخطي الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الستة عشر والعبور من فخ مصر المقاصة بهدف في دور ربع نهائي البطولة.
وبعد ذلك؛ تمكن الفارس الأبيض من الانتصار على الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف متأخر في نصف النهائي وأخيراً واصل الأبيض هوايته وتخطى عقبة بيراميدز بثلاثية نظيفة.
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