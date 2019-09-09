اسعار الذهب اليوم الإثنين 10/9/2019.. والذهب يلتقط أنفاسه بعد التراجعات الأخيرة

اسعار الذهب اليوم





تعرضت اسعار الذهب في مصر لسلسة من التراجعت المتتالية خلال الفترة الأخيرة لتتراجع اسعار الذهب بنحو 14 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بضغوط من البورصة الدولية للذهب التى أغلقت أبوابها أمس، لتلتقط اسعار الذهب انفاسها وتستقر في بداية تعاملات اليوم الإثنين.





جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:





وسجل سعر الذهب عيار 18 من 594.10 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 693.12 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 792.12 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 792 إلى 794 عيار 22 726 إلى 728 عيار 21 693 إلى 695 عيار 18 594 إلى 596 عيار 14 462 إلى 463 عيار 12 396 إلى 397 الاونصة 24.631 إلى 24.702 الجنيه الذهب 5,544 إلى 5,560 الكيلو 792.000 إلى 794.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 792.12جنيه 48.47$ سعر الذهب عيار 22 726.11جنيه 44.43$ اسعار الذهب عيار 21 693.12جنيه 42.41$ اسعار الذهب عيار 18 594.10جنيه 36.36$ سعر الذهب عيار 14 462.07جنيه 28.28$ سعر الذهب عيار 12 396.06جنيه 24.24 $ سعر الذهب عيار 9 297.04 جنيه 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 24,635 جنيه 1,508 $ اسعار جنيه الذهب 5,545 جنيه 339.32 $ اسعار كيلو الذهب 792,116 جنيه 48,473 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 705.78 604.95 470.51 403.29 5 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 4 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 3 سبتمبر 814.41 712.65 610.82 475.08 407.21 2 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 1 سبتمبر 806.92 708.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 809.20 708.72 606.81 472.29 404.60 30 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53



