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اسعار الذهب اليوم الإثنين 10/9/2019.. والذهب يلتقط أنفاسه بعد التراجعات الأخيرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الإثنين 10/9/2019.. والذهب يلتقط أنفاسه بعد التراجعات الأخيرة
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
 
اسعار الذهب اليوم

تعرضت اسعار الذهب في مصر لسلسة من التراجعت المتتالية خلال الفترة الأخيرة لتتراجع اسعار الذهب بنحو 14 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بضغوط من البورصة الدولية للذهب التى أغلقت أبوابها أمس، لتلتقط اسعار الذهب انفاسها وتستقر في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 18 من 594.10 جنيهًا للجرام ، والذهب عيار 21 سعر 693.12 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 24 نحو 792.12  جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5545 جنيها .

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

792 إلى 794

عيار 22 

726 إلى 728

عيار 21

693 إلى 695

عيار 18

594 إلى 596

عيار 14

462 إلى 463

عيار 12

396 إلى 397

الاونصة

24.631 إلى 24.702

الجنيه الذهب

5,544 إلى 5,560

الكيلو

792.000 إلى 794.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

792.12جنيه       

 48.47$

سعر الذهب عيار 22

 726.11جنيه

 44.43$

اسعار الذهب عيار 21

693.12جنيه       

42.41$

اسعار الذهب عيار 18

 594.10جنيه

36.36$

سعر الذهب عيار 14

462.07جنيه

28.28$

سعر الذهب عيار 12

396.06جنيه

24.24 $

سعر الذهب عيار 9

297.04 جنيه

18.18 $

اسعار أوقية الذهب

24,635 جنيه

1,508 $

اسعار جنيه الذهب

5,545 جنيه

339.32 $

اسعار كيلو الذهب

792,116 جنيه

48,473 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                                                  

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

6 سبتمبر

799.43

705.78

604.95

470.51

403.29

5 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

4 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

3 سبتمبر

814.41

712.65

610.82

475.08

407.21

2 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

1 سبتمبر

806.92

708.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

809.20

708.72

606.81

472.29

404.60

30 أغسطس

813.06

711.45

609.81

474.29

406.53

 


وفقدت اسعار الذهب 10 دولارت عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1515.50 دولار للأوقية، ذلك بعد أن سجل مستوى 1510.70 دولار في الاتجاه الهابط، و1536.20 دولار في الاتجاه الصاعد، سجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 14 دولاراً، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر ليسجل 1510.34 دولار للأوقية.
 
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