اسعار الذهب اليوم الإثنين 10/9/2019.. والذهب يلتقط أنفاسه بعد التراجعات الأخيرة
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
792 إلى 794
|
عيار 22
|
726 إلى 728
|
عيار 21
|
693 إلى 695
|
عيار 18
|
594 إلى 596
|
عيار 14
|
462 إلى 463
|
عيار 12
|
396 إلى 397
|
الاونصة
|
24.631 إلى 24.702
|
الجنيه الذهب
|
5,544 إلى 5,560
|
الكيلو
|
792.000 إلى 794.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
792.12جنيه
|
48.47$
|
سعر الذهب عيار 22
|
726.11جنيه
|
44.43$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
693.12جنيه
|
42.41$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
594.10جنيه
|
36.36$
|
سعر الذهب عيار 14
|
462.07جنيه
|
28.28$
|
سعر الذهب عيار 12
|
396.06جنيه
|
24.24 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.04 جنيه
|
18.18 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,635 جنيه
|
1,508 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,545 جنيه
|
339.32 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
792,116 جنيه
|
48,473 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
5 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
4 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
3 سبتمبر
|
814.41
|
712.65
|
610.82
|
475.08
|
407.21
|
2 سبتمبر
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
1 سبتمبر
|
806.92
|
708.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
31 أغسطس
|
809.20
|
708.72
|
606.81
|
472.29
|
404.60
|
30 أغسطس
|
813.06
|
711.45
|
609.81
|
474.29
|
406.53
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