عزيز الشافعي: الأغاني بتاعتي اتعملت وكان الفوز ببطولة مستحيل.. دلوقتي إحنا الأبطال

وقال الشافعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "السعادة مضاعفة، بسبب اني زملكاوي وبسبب ان الاغاني بتاعتي هي الي بيحتفل بيها الجمهور".

وقال الشافعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "السعادة مضاعفة، بسبب اني زملكاوي وبسبب ان الاغاني بتاعتي هي الي بيحتفل بيها الجمهور".

متابعًا "لما كنا بنعمل الأغاني دي كان الفوز بأي بطولة من رابع المستحيلات وكانت فترة صعبة جدًا، لكن دلوقتي بنغني الأغاني دي والزمالك هو بطل الكونفدرالية وكأس مصر".