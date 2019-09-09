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هيثم فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين في هذه الحالة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
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هيثم فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين في هذه الحالة
الزمالك وبيراميدز
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الفجر الرياضي
 
يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن نهائي كاس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة لو كان فرجاني ساسي في مستواه.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الأن".

متابعًا "لو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد".

وأستكمل "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة".
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