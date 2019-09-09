شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الإقليمي الاول لروتاري مصر لدول أفريقيا

تحت شعار "ابتكر – تواصل" شرم الشيخ استضافة المؤتمر الإقليمي الاول لروتاري مصر لدول أفريقيا برئاسة شريف والي من "١-٦" أكتوبر 2019، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وبحضور رئيس الروتاري الدولي ونائب الرئيس ونحو 400 من اعضاء الروتاريين من افريقيا ومصر.





واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتورة ميان رسلان، رئيس اللجنة المنظمة بشان التناقش والتنسيق في عقد هذا المؤتمر، وتلقى محافظ جنوب سيناء دعوة لافتتاح المؤتمر والقاء كلمة الافتتاح بحضور نخبة من الوزراء المصريين.





وقالت ميان رسلان إن المؤتمر يقام بهدف تعزيز العلاقات بين الأعضاء الروتارية في المنطقة والتوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التي يقيمها الروتاري في مصر وجميع دول افريقيا.



