حسني شتا يبارك لنادي الزمالك فوزه بكأس مصر



مشاركة حسنى شتا فى مسلسل "بحر"



يشارك حاليا الفنان حسنى شتا فى مسلسل "بحر" وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج "سينرجي".





ويعرض على قناة الحياة، وهو وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنه عرفة، يجسد فيه دور الشقيق الأصغر لبطل العمل الفنان ماجد المصرى، والمسلسل ينتمى للدراما المطولة ذات ال ٦٠حلقة.





مشاركة حسني شتا في دراما رمضان



يذكر أنه قد شارك فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" ومن بطولة مصطفى خاطر وآيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.





ظهوره كضيف شرف



كما ظهر الفنان حسني شتا كضيف شرف فى مسلسل "أبو جبل".

وقال خلال التغريدة: "زمالك يا حبي فرحت قلبى، وحطيت على بيراميدز، مليون مبروك علينا كأس مصر، لعيبتنا رجالة ويستحقوا الفوز، وتحية خاصة لرجل المباراة الأباتشى، وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ".