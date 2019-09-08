الطالع الفلكي الإثنين 9/9/2019..زَهْرَتُنا المَصْرِيَّة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الحادية عشرة و23 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الحادية عشرة و42 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 4 نَسِيئ قبطى، 9 أيْلول رُومى، 10 مُحرَّم ، ميمُون للغاية، يومٌ مُكرّس فى ثقافة قدماء المصريين للدّعاء لله تَعَالى لحماية النّساء والأمهات.





قال الحكيم المصرى: -أولت نُو نِفَرْ ، أنَا مَيِفْهَمْنِيش إلا بِنت بَلَدِى.(نبيل الهجرسى من فيلم عمل إيه الحُب-1980)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تدخل العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

على الطريقة الهندية والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الأسد لتدخل برج العذراء فى العاشرة و10 دقائق ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتنتقل لبرج الميزان فى الواحدة و45 دقيقة فجر 4 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 17 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى الأسد (ينتقل للعذراء 11 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 4 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الجدى (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الأسد (ينتقل للعذراء فى 11 سبتمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)





الزّهرة تحكم الثور والميزان ، برج ضعفها العذراء ، برج قوّتها وشرفها وعلوّها الحُوت ، تمّ إعتبار برج الحوت برج قوّة وعلوّ الزّهرة فأفضل مكان للزهرة/ الفتاة هو داخل بطن الحوت بمنزلها بمأمن عن الأماكن التى قد تتسبّب لها خشونة التعامل مع الغير فالأولويّة لتأمين راحتها وحفظ كرامتها ، أما بُرج العذراء فيرمز لآنسة خجولة بريئة تعيش بمعزل عن العالم الخارجى لاتعرف شيئاً عن قذارة الدنيا ولا نفوس البشر الفاسدة وحلول كوكب الزهرة فيه قد يعنى أن تجد نفسها فجأة وسط الجنس الآخر بسبب الوظيفة أو الدراسة وعندها قد تُصدم بمفاجآت سيئة بسبب براءتها لدرجة السّذاجَة وإهمالها الحذر ، برج العذراء مشهور بفحص التفاصيل و حساب العواقب وهذا مفيد لإنقاذها من نماذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أوميرفت أمين بفيلمىْ نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ،خسارة مالية مُعتبرة كنموذج كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة ، فاتن حمامة كضحيّة لزوج عاجز كأحمد مظهر بفيلم الزوجة العذراء ، ولا مجال للتسرع فى المشاريع العاطفيّة حتى فحص التفاصيل الصغيرة والعيوب الخفيّة المُستترة فى عريس يبدو من ظاهره النقاء وقد يكون باطنه غير ذلك ، عدم الإنزعاج من شقيق او أب أو زوج يرغب فى تأمين إناث أسرته لإدراكه بخشونة الطرقات وتأمين إناث أسرته لها الأولويّة القصوى.





من وجهة نظر إيجابية فالعذراء برج الإستشفاء من الصدمات الصحيّة والعاطفيّة و التداوى بالأعشاب وصهر وتشكيل العقول للصغار والكبار ، هذا مُفيد للبدء فى برامج تحسين القوام والتداوى بالطب البديل خصوصاً من أمراض الحساسية الأكزيما والأمراض الجلدية، العودة لمقاعد الدراسة لتعلية مهاراتك العلمية التى تقادمت بفعلل الزمن ، الفنانة/الزّهرة مُتخصّصَة فى البرامج المُوجّهة للأطفال بغرض التعليم والتربية عن طريق المُوسيقى والأغانى والألوان والألعاب المُختلفة والتى تدخل تحت نفوذ سيطرة الزّهرة، لنتوقّع طفرة فى أسلوب تعليم الأطفال الصغار سواءً من البرامج الترفيهية المُوجهة للأطفال أو من الأمهات فى المنازل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*التاسع من سبتمبر

يحتفل فيه اليابانيّون بزهرة الأقحوان والتى تعنى فى لغتهم الزّهرة الذّهبيّة ، موطن الزّهرة فى الأساس الصّين وكان يتم إستعمالها ضمن الأعشاب المُستخدمة فى الطب البديل والعلاجات العشبيّة،تقوم النّساء بإعداد كعكة على شكل زهرة الأقحوان والتى يعتبرون الإحتفاظ بها فى منازلهم وأماكن عملهم سبباً لطول العمر والشباب الدائم (الأقحوان،الخيزران ،الأوركيد، زهرة البرقوق اليابانى) يعتبرها اليابانيّون أزهاراً نبيلة فى ثقافتهم ويتمّ رسمها بالحِبْر الهندى والصّينى كما تُعبّر زهرة الأقحوان عن الأسرة الإمبراطوريّة التى تحكم اليابان ورمزاً لها،اليوم يتمّ وضع باقات من زهور الأقحوان فى المحكمة الإمبراطوريّة فى طوكيو وعلى طول اليابان وعرضها إحتفالاً بمهرجان زهرة الأقحوان أو ما يُعرف بمهرجان شو يُو والذى تنتشر فيه باقات الأقحوان فى كل مكان على أرض اليابان فى التاسع من سبتمبر من كل عام.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً مِمّن لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، قَدِّمْ المُساعدة للأيتام والفقراء ولوباليسير وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الثور: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





الجوزاء: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح،مقاوم للحرارة والضغط وأنت لا تبدو مختلفاً عن تلك الصفات، تحلّ بالصلابة فى مواجهة الضغوط.





برج السّرطان: الفشل لن يتركك إن كنت عنيداً متشبّثاً بعلاقات أومشاريع قديمة فاشلة من الماضى لاطائل من ورائها الآن ،ركز على المُستقبل ،تَفَاءل خير.





برج الأسد: تمد يد العوْن للآخرين كعادتك حتى فى أكثر أوقاتك إنشغالاً وتوتراً بكل شهامة و دون تأفؤف أو إمتعاض، وهذا عشم الناس فيك.





برج العذراء: تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظاتك للتفاصيل ، احرص أن تكون كلماتك فى توقيت مناسب.





برج الميزان: تجنّب كل أنواع الإلتزامات طويلة الأجل كعقود البيع والشراء الثقيلة ، هذا يشمل الإقتراض ومشتروات الأقساط والتى عليك الإبتعاد عنها.





برج العقرب: حالتك المزاجيّة مُرتاحة ولايوجد سبب لتنغّص نفسيّتك بيدك، إن كنت تمرّ بفترة نقاهة من مرض فلا تتأخر عن تناول الدّواء فى موعده.





برج القوس: بإمكانك وضع إنتقاداتك داخل عبارات مُهذّبة لطيفة سوليفان لا تجرح أذن المستمع، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: لا تخلط اللهو بالعمل وخصّص وقتاً لكل غرض على حدة، خلط الجهتيْن معاً قد يجعلك تفشل فى كليهما.





برج الدّلو: أحد الخبثاء يستدعيك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لا تورّط نفسك فيما لاتعرفه ولا تُجالس المشبوهين.



