الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:41 م
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الفجر السعودي
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم
الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".
وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد
صلاة العصر غدا الاثنين، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
وسيصلى عليه يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم
الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".
وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد
صلاة العصر غدا الاثنين، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
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