الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.





وسيصلى عليه يوم غد الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



