عمرو أديب: "مفيش إخواني عايش في الخليج بأمان إلا بقطر"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالتعاون المصري الكويتي في ملاحقة عناصر جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا التعاون بين الدولتين بـ النموذج الذي يجب أن يجب أن يحتذى به.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عناصر جماعة الإخوان المتواجدون في منطقة الخليج يدركون جيدا أنهم لن يشعروا بأمان إلا في قطر، مضيفًا: "مفيش إخوانجي يشعر بأمان في الخليج إلا في قطر".



وفي سياق آخر، عقب على واقعة القبض على المغربية هاجر الريسوني وهى ابنة شقيق أحمد الريسوني والملقب بخليفة القرضاوي، موضحًا أنه قبض عليها لإجرائها عملية إجهاض، وبالتحقيق تبين أنها قالت أنها متزوجة من شاب سوداني بقراءة الفاتحة، مضيفا: "جواز جديد.. بيتجوزوا بقراءة القاتحة".



وأضاف "أديب"، "الريسوني والقرضاوي وحسن البنا وكل رموز الإخوان عايشين حياتهم بالطول والعرض.. ويجوا يعملوا علينا إسود، هى دي الأخلاق"، معتبرا أان أمثال تلك النماذج عندما يقبض عليهم يعترفوا بالجرم حتى يتهربوا من تطبيق القانون، مستدلاا بتصريح حفيد حسن البنا بعد اتهامه في فضائح جنسية، أنه قد أجرى بالفعل علاقات جنسية ولكن بالتراضي، معقبًا: "معندوش مانع يقول انه زنى بس يطلع براءة".



ولفت إلى أن قضية هاجر الريسوني أحدثت ضجة كبيرة في المغرب، حيث أن القانون في المغرب مثله مثل الدول العربية يحرم الإجهاض بدون سبب طبي، كما أنهم لا يعترفون إلا بالزواج الموثق، معقبا: "أنا عمري ما سمعت عن زواج بالفاتحة ده".



وقد فتح الإعلامي عمرو أديب ملف حفيد حسن البنا أكثر من مرة، والذي اتهم في قضايا تحرش مع عدد من السيدات، ويقطن حفيد البنا في فرنسا.



وقد أكد أديب أكثر من مرة من تصديق الإخوان ودعواتهم للمصالحة مع الدولة المصرية، معتبرًا أنها خديعة منهم، وأن أفكارهم لن تتغير مهما حاولوا إثبات أنهم تابوا عن الفكر الإخواني.



وكان شباب الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا طالبوا بالتصالح مع الدولة المصرية، والخروج من السجن مقابل دفع 5 آلاف لصندوق تحيا مصر، وتخلى عنهم قادتهم ولم يدعموهم في دعوتهم، فلجأوا إلى الاستغاثة بشيخ الأزهر.



