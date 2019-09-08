حازم إمام عقب تتويج الزمالك: "دي مش كورة دي مزيكا"

علق حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على فوز الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت بين الطرفين مساء الأحد على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.





وكتب حازم إمام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "دي مش كورة دي مزيكا، ألف مبروك للزمالك الفوز عن جدارة واستحقاق".





وكان يوسف أوباما قد تقدم للزمالك بهدف أول بالدقيقة "52" بعد تلقيه تمريرة رائعة من الأباتشي شيكابالا، ثم استطاع أشرف بن شرقي أن يسجل هدف ثاني بالدقيقة "62" بعد استلامه عرضية مُتقنة من حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق وعاد نفس اللاعب وتمكن من إحراز هدف ثالث متأخر قبل نهاية الشوط الثاني.





ويضيف نادي الزمالك لقب جديد لتاريخه ليصبح لديه 27 لقباً من كأس مصر ويعد هو ثاني فريق حصداً للكأس بعد النادي الأهلي صاحب الـ36 بطولة.





وحقق نادي الزمالك مشواراً رائعاً في كأس مصر فقد لعب 5 مباريات بدون استقبال أي أهداف، بدأها بالفوز على منية سمنود بهدف نظيف في دور الـ32 ثم في تخطي الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الستة عشر والعبور من فخ مصر المقاصة بهدف في دور ربع نهائي البطولة.





وبعد ذلك؛ تمكن الفارس الأبيض من الانتصار على الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف متأخر في نصف النهائي وأخيراً واصل الأبيض هوايته وتخطى عقبة بيراميدز بثلاثية نظيفة.