صلاح عبدالله يحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر على طريقته (صور)





صلاح عبد الله يمازح جمهوره















وكان الفنان صلاح عبدالله مازح جمهوره معلنًا عن رعبته في اعتزال الفن حنى يعرف مدى حب الجمهور له.



وغرد "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "بفكر أعلن إعتزالي التمثيل وإنتوا تهشتجوني وتتحايلوا عليا: إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى".



ويأتي ذلك على غرار قرار المطربة اللبنانية إليسا أمس اعتزال الغناء، ما دفع محبيها لإطلاق هاشتاجات داعمة لها ورافضة للقرار.



جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله حل ضيف شرف على أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات ٣٠"، حيث جسد شخصية المعلم "عبدالله صلاح عبدالله" الذي يبحث عن أمواله التي سرقها سيف تؤام سيد الشحات، حيث انتهت الحلقة بمطالبته لسيد وفخر وريتاج بسداد ٦٠ مليون دولار.



أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"











المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.



عرض "قيد عائلي" لـ صلاح عبد الله











ويعرض حاليا للفنان صلاح عبدالله مسلسل "قيد عائلي" والذي سبق عرض قبل موسم رمضان الماضي، وتوقف العرض مع انطلاق الموسم، وحقق وقتها نجاح كبير.



أبطال "قيد عائلي" إلى جانب صلاح عبد الله





مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجائي، وإخراج تامر حمزة، ويشارك فى بطولته نخبة من كبار الفنانين والشباب منهم صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.