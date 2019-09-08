"البر الخيرية" تسلم مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وأوضح رئيس لجنة السكن بالجمعية خالد الجابري أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة؛ حيث بلغ عددها ثماني وحدات سكنية في محافظة أبوعريش ووحدة سكنية في مدينة جيزان .
وأفاد الجابري بأن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلًا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجًا وَفْق معايير واضحة .
يذكر أن الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويهدف لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن، وتمكينهم من الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
مفهوم الإسكان التنموي هو تكامل بين وزارة
الإسكان والقطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وهذا المفهوم مطبق في كثير
من الدول الأوروبية والآسيوية وقد بلغت نسبته في بعضها إلى 13٪ من مجمل الوحدات السكنية،
وعندما وجدت وزارة الإسكان أن بالإمكان تطبيقه هنا بادرت لتطبيقه وفق احتياج كل منطقة
من مناطق المملكة ضمن خيارات منها توفير وحدات سكنية من السوق أو وحدات الوزارة المتوفرة
في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى أن البرنامج قام بتوقيع اتفاقية لبناء وحدات سكنية
مع شركة عالمية متخصصة لتستفيد منها الأسر التي تنطبق عليها شروط البرنامج. كما تجدر
الإشارة إلى أن من الأهداف غير المباشرة والمهمة للبرنامج الدعم التنموي للمستفيدين
ودمجهم في المجتمع وتسهيل وصول الخدمات بمختلف أشكالها.
لقد بدأ البرنامج في تسليم وحدات في بعض
مناطق المملكة، بمعنى أنه تحول سريعاً من فكرة إلى واقع، ولذلك يكون هذا البرنامج من
أهم برامج ومبادرات وزارة الإسكان التي أصبحت تفكر وتعمل وتنجز بشكل يثير الإعجاب.
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