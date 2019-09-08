عاجل.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".

من هو الامير فيصل بن فهد بن مشاري

مولد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز كان في الرياض من عام 1365هـ/1946م وهو أضخم أبناء خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز.





درس في الرياض بمدارسها الحديثة الأبتدائية والمتوسط والثانوية وتخرج من الثانوية في عام 1385 هـ أو 1386 هـ وتخرج من الجامعة في عام 1389 هـ أو 1390 ه.





ـ وكان قد ذلك في منتصف عهد الملك فيصل.





حياته وأعماله

تولى في عام 1391هـ منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان ورئيسها آنذاك الأمير خالد الفيصل الذي أصبح في صفر من هذا العام أميرا لمنطقة صعب.





وقد تولى أثناء توليه منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان كذا مناصب منها:

رئيس الأتحاد العربي السعودي لرياضة كرة القدم.

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

رئيس الأتحاد السعودي لرياضة المعوقين.





أما بقية المناصب والموجودة في مناصبه فقد تولاها في أعقاب عام 1403هـ وعام 1403هـ هو العام الذي أصبح الأمير فيصل بن فهد رئيسا عاما لرعاية الشبان.

وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر غدا الاثنين، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.