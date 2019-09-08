إيطاليا تعود من فنلندا بانتصار ثمين في تصفيات يورو 2020

خطف منتخب إيطاليا فوزا مثيرا من مضيفه فنلندا بهدف مقابل هدفين ، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 18 نقطة في صدارة مجموعته ليقترب خطوة نحو نهائيات يورو 2020.

وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

وجاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع بسبع نقاط، وحل منتخب اليونان خامسا برصيد خمس نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل تيمو بوكي لمصلحة فنلندا في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن جورجينيو أعاد التقدم لإيطاليا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بالأزرق من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات إلى النهائيات التي ستقام في العام المقبل.