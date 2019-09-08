ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:24 م
Advertisements
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
فرحة لاعبي الزمالك بعد الفوز بالكأس
Advertisements
طباعة
أحمد علي
 
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره بيراميدز 3-0 في المباراة النهائية.

ورصدت عدسة "الفجر الرياضي" فرحة لاعب الزمالك عقب انتهاء المباراة والتتويج باللقب.
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نهائي كأس مصر لقب كاس مصر الزمالك ضد بيراميدز الزمالك بطل الكأس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
3
x
18:00
0
جبل طارق
فنلندا
0
x
20:45
1
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
النرويج
أسبانيا
4
x
20:45
0
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
3
x
جارية الآن
0
بيراميدز