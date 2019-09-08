كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)





ورصدت عدسة "الفجر الرياضي" فرحة لاعب الزمالك عقب انتهاء المباراة والتتويج باللقب.

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره بيراميدز 3-0 في المباراة النهائية.