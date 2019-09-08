كاميرا الفجر الرياضي ترصد فرحة لاعبي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر (صور)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:24 م
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أحمد علي
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توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره بيراميدز 3-0 في المباراة النهائية.
ورصدت عدسة "الفجر الرياضي" فرحة لاعب الزمالك عقب انتهاء المباراة والتتويج باللقب.
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