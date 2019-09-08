سوهاج اليوم.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات جنيهًا
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:25 م
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أبورية حسين
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شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، على مدار 24ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السوهاجي، فضلًا عن تقديم " الفجر " عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل.
في البداية شهدت محافظة سوهاج وصول وزير الإسكان للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة هكذا شهدت محافظة سوهاج، اليوم وتنشر "الفجر" النشرة اليومية لألقاليم، وعرض أخر المستجدات والأخبار أول بأول، على مدار 24 ساعة الماضية وقت حدوثها.. وإليكم التفاصيل عن أهم الموضوعات:
شهدت محافظة سوهاج افتتاح محطة صرف صحي المنشأة لخدمة مواطني المدينة وسكان قرى أولاد حمزة.
وتفقد وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار رافقة محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري المحطة التي تبلغ تكلفتها 210 مليون جنيه علي مساحة 19 فدان لإنتاج 35 ألف متر مكعب من المياه يوميا وتخدم 450 ألف مواطن وبلغت نسبة التنفيذ 80 % ويتم العمل علي إنشائها منذ نحو 17 عام وتبدًا العمل رسميا في نهاية عام 2020 واليكم تفاصيل الخبر من هنا
وعقب تفقد محطة مياه المنشاة تفد الوزير والوفد المرافق له محطة مياه غرب سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه وتم إنشائها علي مساحة 5 أفدنة ونصف لكي تخدم نصف مليون مواطن بطاقة إنتاجية للمياه بلغت 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا واليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما تفقد وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار مستشفي سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 550 مليون جنيه علي مساحة 8 أفدنة ونصف لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمدينة الجديدة وهي حديثة الإنشاء وجاري الإنتهاء من إنشائتها تمهيدا لمدها بكافة الأجهزة الطبية كما تفقد الوزير كما قام الوزير والمحافظ والمرافقين مستشفى الأورمان للأطفال والتي تم إنشائها على مساحة 6.6 فدان بتكلفة مالية بلغت 712 مليون جنيها ويتم الإنتهاء منها في ديسمبر 2020م وتضم عدة أقسام طبية واليكم تفاصيل الخبرين من هنا
كما تفقد الوزير المشروعات السكنية بالمدينة الجديدة والتي تضم إسكان إجتماعي وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بتكلفة بلعت 3 مليارت جنيه واليكم تفاصيل الخبرين من هنا
وأنهي وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار جولتة بسوهاج بتفقد محطة مياه إدفا وأولاد نصير بتكلفة 64 مليون جنيها لخدمة 110 ألف مواطن بطاقة إنتاجة للمياه بلغت 17 ألف متر مكعب واليكم تفاصيل الخبر من هنا
في البداية شهدت محافظة سوهاج وصول وزير الإسكان للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة هكذا شهدت محافظة سوهاج، اليوم وتنشر "الفجر" النشرة اليومية لألقاليم، وعرض أخر المستجدات والأخبار أول بأول، على مدار 24 ساعة الماضية وقت حدوثها.. وإليكم التفاصيل عن أهم الموضوعات:
شهدت محافظة سوهاج افتتاح محطة صرف صحي المنشأة لخدمة مواطني المدينة وسكان قرى أولاد حمزة.
وتفقد وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار رافقة محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري المحطة التي تبلغ تكلفتها 210 مليون جنيه علي مساحة 19 فدان لإنتاج 35 ألف متر مكعب من المياه يوميا وتخدم 450 ألف مواطن وبلغت نسبة التنفيذ 80 % ويتم العمل علي إنشائها منذ نحو 17 عام وتبدًا العمل رسميا في نهاية عام 2020 واليكم تفاصيل الخبر من هنا
وعقب تفقد محطة مياه المنشاة تفد الوزير والوفد المرافق له محطة مياه غرب سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه وتم إنشائها علي مساحة 5 أفدنة ونصف لكي تخدم نصف مليون مواطن بطاقة إنتاجية للمياه بلغت 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا واليكم تفاصيل الخبر من هنا
كما تفقد وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار مستشفي سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 550 مليون جنيه علي مساحة 8 أفدنة ونصف لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمدينة الجديدة وهي حديثة الإنشاء وجاري الإنتهاء من إنشائتها تمهيدا لمدها بكافة الأجهزة الطبية كما تفقد الوزير كما قام الوزير والمحافظ والمرافقين مستشفى الأورمان للأطفال والتي تم إنشائها على مساحة 6.6 فدان بتكلفة مالية بلغت 712 مليون جنيها ويتم الإنتهاء منها في ديسمبر 2020م وتضم عدة أقسام طبية واليكم تفاصيل الخبرين من هنا
كما تفقد الوزير المشروعات السكنية بالمدينة الجديدة والتي تضم إسكان إجتماعي وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بتكلفة بلعت 3 مليارت جنيه واليكم تفاصيل الخبرين من هنا
وأنهي وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار جولتة بسوهاج بتفقد محطة مياه إدفا وأولاد نصير بتكلفة 64 مليون جنيها لخدمة 110 ألف مواطن بطاقة إنتاجة للمياه بلغت 17 ألف متر مكعب واليكم تفاصيل الخبر من هنا
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