قبل المدارس والأمطار.. محافظة الإسكندرية تضع تعليمات مشددة ضد المقصرين



وقال "قنصوة" في تصريح صحفي اليوم إنه كلف الرصد البيئي بموافاته بتقرير حول هذه المحاضر؛ وإنه يجب الحفاظ على البيئة الصحية للمدارس وتوفير سبل الحياة الآدمية لهم. جاء ذلك خلال ترأس محافظ الإسكندرية الإجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء بهدف الاستعداد للعام الدراسي.



كما شدد محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر للنظافة بتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد مرات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي بشكل يلحظه المواطن، كما كلف شركة نهضة مصر بالاهتمام بأعمال تجريف الأتربة وجمع المخلفات أول بأول من الشوارع الفرعية، كما استعرضت إدارة الرصد البيئي تقرير حول ضع منظومة القمامة على مستوى الأحياء.



الاستعداد الأمطار



وفي سياق أخر، كلف محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء الأحياء بتحديد أماكن الشنايش واكوادها وتحديد أسماء المسئولين عن تطهيرها سواء من الأحياء أو من شركة الصرف الصحي وذلك ليتم محاسبة أي مقصر في حالة حدوث انسداد في الشنايش خلال موسم الأمطار.



ولفت إلى أنه سيقوم بالمرور على شنايش الأمطار اختبارها قبل أي نوه، جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها عي مستوى المحافظة.



بالأرقام



فيما استعرضت شركة الصرف الصحي نسب تطهير الشنايش علي مستوي الأحياء حتى يوم 5سبتمبر الجاري، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بحي منتزه ثان 72٪، ونسبة تطهير الشنايش في منتزه أول بلغت 91٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبه تطهير الشنايش به 98٪، وقد بلغت نسبة تطهير الشنايش بحي وسط 91٪، أما عن حي العجمي فإن نسبة تطهير الشنايش به 58٪، وحي غرب بلغت نسبة التطهير به 77٪، وحي الجمرك فقد بلغت نسبة تطهير الشنايش به 75٪، وفي العامرية 74٪.



جاءت الاجتماعات الدورية بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، العقيد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة، المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.



العام الدراسي



ويبدأ يوم 11 سبتمبر الجاري، الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم، أما باق الصفوف يبدأ يوم 21 سبتمبر الجارٍي.



وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 11 يناير 2019 حتى السبت 18 يناير 2020.



فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 لجميع المراحل والصفوف، وذلك وفق بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم.



فيما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، والثانوية العامة يوم 6 يونيو 2020.



وجه اليوم الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر للنظافة ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة، برفع استعدادتها للعام الدراسي الجديد، بقيامها برفع صناديق القمامة من محيط المدارس مع تحديد مناطق أخرى لوضع الصناديق، وطالب بتوقيع مخالفة بيئية لأي مواطن يلقى قمامة أمام المدارس.متابعة دورية.