بعد التتويج بالكأس.. هل فشل شيكابالا في الإحتراف الخارجي ؟ (أرقام)





"هو لا يختلف كثيرًا عن ميسي ورونالدو، بإمكانه أن يلعب في أكبر أندية العالم"، هذه كانت تصريحات لمانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الأهلي عن محمود عبد الرازق شيكابالا، فموهبة الأباتشي لا خلاف عليها، ولا يمكن لأحد أن ينكره بأن شيكابالا هو من بين أفضل من أنجبت الكرة المصرية على مدار تاريخها.









ولكن يبقى السؤال دومًا، هل إستطاعت موهبة شيكابالا، في أن تحقق النجاح الذي تستحقه؟، أم كان بالإمكان أفضل مما كان؟





داخل مصر، يبقي شيكابالا هو أفضل من إرتدى قميص نادي الزمالك في السنوات ال15 الأخيرة بكل تأكيد، وأرقام اللاعب تؤكد ذلك، حتى وإن كان قد غاب لفترات طويلة عن الفريق، ولكن جمهور الزمالك يشهد دومًا بأن أكتاف شيكابالا حملت الفريق في العديد من الأوقات الصعبة.





ولكن ماذا عن الأرقام في المسيرة الإحترافية، وماذا قدم شيكابالا عندما لعب خارج نطاق الدوري المصري؟

البداية ستكون من محطة شيكابالا الأولى، حيث نادي باوك أحد أندية القمة في اليونان، شيكابالا ذهب إلى هناك وهو لم يتجاوز ال20 من عمره، ولكن على الرغم من ذلك، لعب شيكابالا 22 مباراة فقط مع نادي باوك، وخلالها سجل اللاعب 5 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه.









بعد ذلك عاد شيكابالا إلى صفوف الزمالك وقضى فترة طويلة داخل جدارة النادي الأبيض من 2006-2012، حتى جاء موعد التجربة الإحترافية الثانية مع نادي الوصل الإماراتي، وهناك لعب شيكابالا 12 مباراة فقط، وسجل رفقة الفريق الإماراتي 7 أهداف.





بعد نهاية تجربة الوصل، جاءت أفشل تجربة إحترافية للدولي المصري في موسم 2013-2014، محمد عبد الرازق شيكابالا، والتي كانت في سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث لم يشارك الأباتشي سواء في مباراة واحدة فقط مع الفريق البرتغالي.













وبعد عودته مع البرتغال، لعب شيكابالا لنادي الإسماعيلي ومنه خاص التجربة الرابعة له في الإحتراف مع نادي الرائد السعودي، وهناك بدأ يشارك في المشاركة بشكل أساسي وسجل حضوره 20 مباراة، وسجل 8 أهداف رفقة الرائد.





أخر تجارب شيكابالا الإحترافية كانت في نادي أبولون اليوناني، ولعب الأباتشي 10 مباريات وسجل هدف وحيد فقط.