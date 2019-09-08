كم بطولة حققها الأباتشي شيكابالا خلال مسيرته مع الزمالك؟
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:14 م
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منى العوضي
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أضاف الأباتشي محمود عبدالرازق شيكابالا لقباً جديداً في مسيرته مع نادي الزمالك حيثُ ساهم في فوز الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.
وحقق نادي الزمالك بقيادة المدرب الصربي "ميتشو" لقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد الانتصار على نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، مساء الأحد.
وسجل فريق الزمالك هدف أول بالدقيقة "51" عن طريق يوسف أوباما بعد تمريرة رائعة تلقاها من الساحر شيكابالا، ثم تمكن المنضم حديثاً أشرف بن شرقي من تسجيل هدف ثاني بالدقيقة "62" بعد عرضية مُتقنة من حمدي النقاز وعاد نفس اللاعب وأحرز هدف ثالث قاتل قبل نهاية المباراة.
شيكابالا "33 سنة" يملك تاريخاً طويلاً مع النادي الأبيض ورغم خروجه في تجارب احترافية إلا أنه كلما يعود للزمالك يحقق انجازات ومساهمات تجعله ضمن أساطير النادي ومحبوب لدى الجماهير البيضاء.
وعاد شيكابالا هذا الموسم لنادي الزمالك قادماً من أبولون اليوناني وخلال 5 مباريات لعبها حتى الآن سجل هدفين وصنع 3 أهداف وحقق لقب الكأس الخامسة في تاريخه مع الأبيض.
أبرز أرقام شيكابالا مع الزمالك:
لعب شيكابالا مع الزمالك خلال مسيرته "حسب موقع ترانسفير ماركت" 225 مباراة وسجل 48 هدفاً وصنع 60 هدفاً من بينهم 22 مباراة في كأس مصر حيثُ صنع خلالهم 11 هدفاً وسجل 3 أهداف.
بطولات شيكابالا مع الزمالك:
الدوري المصري: مرتين (موسم 2002/03 و2003/04)
دوري أبطال أفريقيا: مرة واحد 2001/02
كأس مصر: 5 مرات مواسم 01/02 و07/08 و12/13 و15/16 و18/19
كأس السوبر الأفريقي: مرة واحدة 2002/03
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