أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

تمكن نادي الزمالك من التتويج ببطولة كأس مصر للمرة السابعة عشر في تاريخه بعد فوزه العريض على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد.





وفي هذا الصدد، أعرب أيمن أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب .





وقال عبدالعزيز عقب اللقاء إن المباراة كانت قوية وأمام منافس عنيد مشددا على أن الفريق قدم مباراة رائعة واستحق الفوز بالمباراة واللقب .





وتابع “بطولة الكأس ستكون خير افتتاح للموسم القادم وهو الموسم الصعب الذي سيسعى فيه الفريق للفوز بكل البطولات” .





واختتم مدرب الفريق بالتأكيد على أن جميع اللاعبين على مستوى مميز والبديل على نفس مستوى الأساسي وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة .



