مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:16 م
Advertisements
شيماء عطية
Advertisements
حرض عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جماهير نادي الزمالك فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي أُقيم مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
عزيز الشافعي: "البطل بطل له الكبير كبير"
وغرد الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "البطل بطل له الكبير كبير | # الزمالك غير مصر ل بطل أفريقيا ل كالعادة كأس مبروووك يا أعظم جمهور".
مدحت العدل: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها"
بدوره، توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته بريأسة المستشار مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، حيث كتب: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".
أمير صلاح الدين: "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض"
وكتب الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض لفيت بيك. مشاوير مشاوير".
عمرو عبد الحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه"
وكتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه في كل الظروف.. سعيد بالأداء الزملكاوي الرائع أكثر من سعادتي بالكأس".
حسني شتا: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي"
وأعرب الفنان الشاب حسني شتا عن فرحته، وكتب: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي 3 0 م ع مليووووون مبروووووك علينا كأس مصر.. لعبيتنا رجاله ويستحقوا الفوز وتحيه خاصه لرجل المباراه الأباتشي وياحلاوتك يابن شرقي وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ 3 الزمالك بيراميدز كاس _ مصر الاباتشي شيكا شيكابلا".
رامي رضوان: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر"
وهنأ الإعلامي الشاب رامي رضوان جمهور الوما، وغرد: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز".
عزيز الشافعي: "البطل بطل له الكبير كبير"
وغرد الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "البطل بطل له الكبير كبير | # الزمالك غير مصر ل بطل أفريقيا ل كالعادة كأس مبروووك يا أعظم جمهور".
مدحت العدل: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها"
بدوره، توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته بريأسة المستشار مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، حيث كتب: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".
أمير صلاح الدين: "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض"
وكتب الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض لفيت بيك. مشاوير مشاوير".
عمرو عبد الحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه"
وكتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه في كل الظروف.. سعيد بالأداء الزملكاوي الرائع أكثر من سعادتي بالكأس".
حسني شتا: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي"
وأعرب الفنان الشاب حسني شتا عن فرحته، وكتب: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي 3 0 م ع مليووووون مبروووووك علينا كأس مصر.. لعبيتنا رجاله ويستحقوا الفوز وتحيه خاصه لرجل المباراه الأباتشي وياحلاوتك يابن شرقي وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ 3 الزمالك بيراميدز كاس _ مصر الاباتشي شيكا شيكابلا".
رامي رضوان: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر"
وهنأ الإعلامي الشاب رامي رضوان جمهور الوما، وغرد: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز".
يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
- صلاح عبد الله: مبروك لجمهور الزمالك الوفي
- "أديب" عن فوز الزمالك بكأس السوبر السعودي: "فلتنا"
- "رياضيون سعوديون" يهنئون الأخضر الشاب بتتويجه بالبطولة الآسيوية
- رانيا بدوي تشيد بجمهور الزمالك: كان بطلاً
- الزمالك اليوم.. ننشر حقيقة رحيل النقاز عن القلعة البيضاء وميتشو يوجه رسالة نارية للاعبين
- رسائل "ميتشو" لنجوم الزمالك
- أول تعليق لـ عمرو أديب على فوز الزمالك بكأس مصر
- مدحت العدل يشكر مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية
- كم بطولة حققها الأباتشي شيكابالا خلال مسيرته مع الزمالك؟
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا مدرسة الفن والهندسة فن سينما دراما الفجر الفني الزمالك كاس مصر اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر