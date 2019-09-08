مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)

عزيز الشافعي: "البطل بطل له الكبير كبير"







مدحت العدل: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها"

بدوره، توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته بريأسة المستشار مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، حيث كتب: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".‬ بدوره، توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته بريأسة المستشار مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، حيث كتب: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".‬





أمير صلاح الدين: "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض"

وكتب الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض لفيت بيك. مشاوير مشاوير". وكتب الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض لفيت بيك. مشاوير مشاوير".





عمرو عبد الحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه"

وكتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه في كل الظروف.. سعيد بالأداء الزملكاوي الرائع أكثر من سعادتي بالكأس".





حسني شتا: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي"

وأعرب الفنان الشاب حسني شتا عن فرحته، وكتب: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي 3 0 م ع مليووووون مبروووووك علينا كأس مصر.. لعبيتنا رجاله ويستحقوا الفوز وتحيه خاصه لرجل المباراه الأباتشي وياحلاوتك يابن شرقي وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ 3 الزمالك بيراميدز كاس _ مصر الاباتشي شيكا شيكابلا".





رامي رضوان: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر"

وهنأ الإعلامي الشاب رامي رضوان جمهور الوما، وغرد: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز". وكتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه في كل الظروف.. سعيد بالأداء الزملكاوي الرائع أكثر من سعادتي بالكأس".وأعرب الفنان الشاب حسني شتا عن فرحته، وكتب: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي 3 0 م ع مليووووون مبروووووك علينا كأس مصر.. لعبيتنا رجاله ويستحقوا الفوز وتحيه خاصه لرجل المباراه الأباتشي وياحلاوتك يابن شرقي وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ 3 الزمالك بيراميدز كاس _ مصر الاباتشي شيكا شيكابلا".وهنأ الإعلامي الشاب رامي رضوان جمهور الوما، وغرد: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز".





يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.



‫ يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

حرض عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جماهير نادي الزمالك فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي أُقيم مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.وغرد الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "البطل بطل له الكبير كبير | # الزمالك غير مصر ل بطل أفريقيا ل كالعادة كأس مبروووك يا أعظم جمهور".