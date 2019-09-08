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مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:16 م
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مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
الزمالك يفوز بكاس
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شيماء عطية
 
حرض عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جماهير نادي الزمالك فوز الزمالك على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي أُقيم مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

عزيز الشافعي: "البطل بطل له الكبير كبير"
وغرد الملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر،: "البطل بطل له الكبير كبير | # الزمالك غير مصر ل بطل أفريقيا ل كالعادة كأس مبروووك يا أعظم جمهور".

نتيجة بحث الصور عن عزيز الشافعي:

مدحت العدل: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها"
بدوره، توجه الشاعر والسيناريست مدحت العدل بالتهنئة لجمهور نادي الزمالك، ومجلس إدارته بريأسة المستشار مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، حيث كتب: "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلي رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".‬

نتيجة بحث الصور عن مدحت العدل

أمير صلاح الدين: "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض"
وكتب الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، "آه يا تيشيرت العمر يا أبيض لفيت بيك. مشاوير مشاوير".

نتيجة بحث الصور عن أمير صلاح الدين

عمرو عبد الحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه"
وكتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "مبروك لجمهور الزمالك الوفي الذي وقف خلف فريقه في كل الظروف.. سعيد بالأداء الزملكاوي الرائع أكثر من سعادتي بالكأس".

نتيجة بحث الصور عن عمرو عبد الحميد

حسني شتا: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي" 
وأعرب الفنان الشاب حسني شتا عن فرحته، وكتب: "زمالك ياحبي حطيت علي بيرميدز وفرحت قلبي 3 0 م ع مليووووون مبروووووك علينا كأس مصر.. لعبيتنا رجاله ويستحقوا الفوز وتحيه خاصه لرجل المباراه الأباتشي وياحلاوتك يابن شرقي وحلال علينا العقل المدبر ميتشو الاستاذ 3 الزمالك بيراميدز كاس _ مصر الاباتشي شيكا شيكابلا".

نتيجة بحث الصور عن حسني شتا:

رامي رضوان: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر"
وهنأ الإعلامي الشاب رامي رضوان جمهور الوما، وغرد: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز".

نتيجة بحث الصور عن رامي رضوان

يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر للمرة ال٢٧ في تاريخه، بعد فوزه على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في نهائي كأس مصر، والذي عُقد مساء الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
مدرسة الفن والهندسة.. فنانون وإعلاميون يهنئون الزمالك بالفوز بكأس مصر (صور)
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طباعة
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