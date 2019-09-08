رسمياً .. بيلا يتعاقد مع لاعبا القناة والرجاء لموسمين

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا على توقيع الثنائي تارو مهاجم القناة، وهشام نيمار جناح مهاجم الرجاء في صفقي إنتقال حر.



وقام تارو ونيمار بالتوقيع لنادي بيلا لمدة موسمين، في حضور ياسر رضوان المدير الفني، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



واستقر بيلا على قيد 13 لاعبا بالقائمة الثانية : مصطفى كشري، محمد مدحت، مصطفى علي، أحمد أبو هاشم، رضا شحاته، ، مصطفى شامخ، أحمد عبد الستار، ، أحمد العباسي، حسام فتحي، محمود جلبط، أسامة كاكا، عبد الصمد مانا، مصطفى عبد الستار.



وتتضمن القائمة الأولى لبيلا 7 لاعبين وهم عبد العزيز محمد، حسني عزوز، أحمد أبو الخير، محمد مصطفى، أحمد شكارة، وإبراهيم عوض، ومحمد لطفي، بينما رحل اللاعب إسلام جمعه لإنتهاء تعاقده.





وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا خسارة كبيرة من نظيره فريق الإتحاد السكندري، بخمسة أهداف نظيفة، خلال المواجهة الودية التي أقيمت مساء الأحد بالإسكندرية.



جاء تشكيل نادي بيلا للمباراة مكوناَ من محمد فوزي ورضا شحاته وابراهيم عوض وعمرو نبيل ومصطفي علي وعبد الصمد مانا، ومحمود جلبط ومصطفى كشري وحسني عزوز سمير معاذ، وأحمد ابو الخير.



سجل الفريق السكندري هدفين في الشوط الأول، ثم أضاف ثلاثية أهداف خلال الشوط الثاني.



وسبق لبيلا الفوز مؤخرًا على الإعلاميين بهدفين مقابل هدف، وخسر من كوم حماده بنفس النتيجة.



