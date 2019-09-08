الزمالك يتخلص من عقدة "الخواجة الفرنسي" بعد إنتصاره على بيراميدز (تقرير)

لقن فريق الزمالك نظيره بيراميدز درسًا قاسيًا وتغلب عليه بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، وسجل أهداف الفارس الأبيض (يوسف إبراهيم أوباما – أشرف بن شرقي "هدفين").





وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، ليقترب من رقم النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة المحلية برصيد 36 لقبًا.









ونجح الزمالك في إنهاء عقدته أمام " سيباستيان ديسابر" مدرب فريق بيراميدز، والذي تقابل معه الفارس الأبيض في مباراتين قبل نهائي كأس مصر، فاز بهما المدرب الفرنسي خلال قيادته فريقه (الاسماعيلي – الوداد المغربي)، قبل أن ينهي الفارس الأبيض هذه العقدة ويهزم بيراميدز اليوم بنتيجة 3-0 ويتوج باللقب.





وإليكم مواجهات الفرنسي ديسابر ضد الزمالك:-





- الزمالك × الوداد:

أول مواجهة جمعت "ديسابر" مع الزمالك كانت خلال قيادته لفريق الوداد المغربي، وذلك في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في 24 سبتمبر لعام 2016، واستطاع المدرب الفرنسي قيادة فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 5-2 سجل الأهداف (وليام جيبور "هدفين" – أونداما "هدفين" – إسماعيل الحداد "هدفين")، بينما أحرز ثنائية الزمالك (باسم مرسي – ستانلي).





الفوز الكاسح الذي حققه "ديسابر" على الزمالك لم يكن كافيًا لتأهل الفريق للمباراة النهائية للبطولة، خاصة وأن بطل مصر كان قد تغلب علي الوداد بنتيجة 4-0 في لقاء الذهاب وكان يقود بطل المغرب وقتها المدرب الويلزي "جون توشاك"، وتأهل الأبيض لنهائي البطولة ولكنه خسر اللقب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

- الزمالك × الإسماعيلي:

أما المواجهة الثانية لـ"ديسابر" ضد الزمالك كانت خلال قيادة المدرب الفرنسي لفريق الإسماعيلي موسم 2017 / 2018، والتقي الفريقين في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان يقود الفارس الأبيض المدرب الصربي "نيبوشا"، ونجح الدراويش في الفوز بالمباراة بهدف دون مقابل سجله المهاجم الكولومبي "دييجو كالديرون".





ولم يستمر "ديسابر" طويلا على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي، حيث طلب بشكل مفاجئ إنهاء تعاقده مع الفريق بعدما تلقي عرضًا مغريًا لقيادة منتخب أوغندا في بطولة أمم إفريقيا 2019.





- الزمالك × بيراميدز:





تخلص الزمالك من عقدته أمام الفرنسي ديسابر وتغلب عليه بنتيجة كبيرة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم في نهائي كأس مصر، ويتولي قيادة الزمالك المدرب الصربي "ميتشو" والذي حقق أول بطولاته رفقة الفريق الأبيض بعد توليه المهمة خلفًا لـ خالد جلال.



