جماهير الزمالك توجه تحية خاصة لبيراميدز وديسابر

قامت جماهير نادي الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بتوجيه تحية خاصة للاعبي بيراميدز عقب انتهاء مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر

وبدأت الجماهير في توجيه التحية للجهاز الفني واللاعبين بفريق بيراميدز عقب صعودهم إلى المنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني.





الزمالك يفك عقدة بيراميدز بانتصار كبير في نهائي كأس مصر

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2019.

وبذلك النتيجة قد حقق الزمالك بطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، حيث قد توج باللقب في الموسم الماضي على حساب فريق سموحة السكندري في المباراة النهائية.

وفك المارد الأبيض عقدته مع فريق بيراميدز منذ تحول اسمه من فريق الاسيوطي وبيعه إلى بعض المستثمرين، حيث كان قد واجه الزمالك نظيره فريق بيراميدز بعد تغير اسمه في بداية الموسم الماضي مرتين.

وجاءت المواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل الفريقين في الدور الأول بنتيجة 3-3، وخسر الزمالك في الدور الثاني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي.

وبدأ ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

البدلاء: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد أوناجم، إمام عاشور، خالد بوطيب، عمر السعيد

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 27 بطولة كاس مصر عبر تاريخه، حيث وصل الفريق لآخر 5 نهائيات من اصل 6 نهائيات لتلك البطولة وكان الخروج الوحيد أمام فريق المصري البورسعيدي في نسخة عام 2017، والذي توج في نسختها النادي الأهلي بعد الفوز على المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.