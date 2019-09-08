مشوار الزمالك فى بطولة كأس مصر 2019 حتي التتويج باللقب

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد تغلبه على نظيره بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.





سجل أهداف الزمالك كلا من يوسف أوباما في الدقيقة 52 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 64 ومحمد أوناجم في الدقيقة 83.





بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم (أوباما) ومحمود عبدالرازق (شيكابالا) وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.









ساهمت الصفقات الجديدة اليوم في قيادة الزمالك لتتويج باللقب الغالي والمفضل للقلعة البيضاء وتعويض خسارته للقب الدوري الذي توج به غريمه الأهلي.





ويستعرض الفجر الرياضي مشوار الفريق في الأبيض في بطولة كأس مصر من دور الإثنين والثلاثين حتى المباراة النهائية:-





- دور الـ 32:

بدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر بدور ال 32 بمواجهة منية سمنود وفاز عليه هدف نظيف.





- دور الـ16 :

واجه الزمالك الإنتاج الحربي في هذا الدور وفاز عليه بهدفين نظيفين.









- دور الثمانية :

واجه الفريق الأبيض مصر المقاصة في الدور الربع نهائي من بطولة كأس مصر وفاز عليه بهدف نظيف من توقيع عبد الله جمعة.





- الدور قبل النهائي :

واجه الزمالك الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي وفاز عليه بهدف نظيف.





- الدور النهائي :

ضرب المارد الأبيض موعدا مع براميدز في المباراة النهائية وحقق فوز ثمين بثلاثية نظيفة ليتوج باللقب الغالي والمفضل لجماهيره.