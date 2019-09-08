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لاعبو الزمالك يواسون "دونجا" بيراميدز بعد خسارة الكأس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:21 م
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لاعبو الزمالك يواسون دونجا بيراميدز بعد خسارة الكأس
لاعبو الزمالك يواسون دونجا
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هاني عصام
 

قام لاعبو فريق الزمالك على التوجه لدونجا لاعب فريق بيراميدز للشد من آزره بعد نهاية مباراة اليوم بين الفريقين في نهائي كأس مصر.

 

ودخل دونجا في نوبة بكاء شديدة بعد نهاية اللقاء حزنًا على الخسارة وضياع اللقب.

 

وظل شيكابالا يتحدث مع دونجا لفترة طويلة للشد من آزره وأكد له أنه أمامه مستقبل كبير وعليه ألا يحزن.

 

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة.


وجاء الهدف الأول عن طريق أوباما في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد كرة طولية يستقبلها شيكابالا باتقان ويتوغل داخل المنطقة ليمررها أرضية عرضية للمنطلق أوباما الذي يودعها الشباك بيسراه معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .


بينما جاء الهدف الثاني عندما انطلق أوناجم في الجانب الأيمن ومرر الكرة للنقاز الذي حول الكرة عرضية متقنة ليحولها أشرف بن شرقي برأسية رائعة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة ، ونجح بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعد انطلاقة من اوناجم في الجانب الأيسر داخل المنطقة ليحولها عرضية ويودعها بن شرقي الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة .


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