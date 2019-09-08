لاعبو الزمالك يواسون "دونجا" بيراميدز بعد خسارة الكأس

قام لاعبو فريق الزمالك على التوجه لدونجا لاعب فريق بيراميدز للشد من آزره بعد نهاية مباراة اليوم بين الفريقين في نهائي كأس مصر.

ودخل دونجا في نوبة بكاء شديدة بعد نهاية اللقاء حزنًا على الخسارة وضياع اللقب.

وظل شيكابالا يتحدث مع دونجا لفترة طويلة للشد من آزره وأكد له أنه أمامه مستقبل كبير وعليه ألا يحزن.

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة.



