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الزمالك يتوج بكأس مصر بـ"شباك نظيفة" للمرة الثانية في تاريخه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:18 م
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الزمالك يتوج بكأس مصر بـشباك نظيفة للمرة الثانية في تاريخه
الزمالك
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علاء خليف
 
نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق بيراميدز في المباراة النهائية للبطولة المحلية بنتيجة 3-0 والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وسجل أهداف الزمالك الثلاثة، يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 52، وأضاف المغربي المتألق أشرف بن شرقي هدفين متتاليين في الدقيقتين 63، 82 من زمن اللقاء، ليفوز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة، ويتوج بلقب بطولة كأس مصر للمرة السادسة والعشرين في تاريخه.

الزمالك يقترب من رقم الأهلي القياسي بكأس مصر

اقترب الزمالك بعد تتويجه بكأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، من الرقم القياسي المسجل بإسم النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة المحلية برصيد 36 مرة، وأصبح الفارق بين الناديين 9 ألقاب فقط، خاصة وأن الفارس الأبيض يسيطر على لقب الكأس خلال السنوات الأخبرة.

الزمالك يتوج بكأس مصر بـ"شباك نظيفة" للمرة الثانية:

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر هذا العام بدون استقبال أي أهداف خلال مشواره بالبطولة المحلية، حيث افتتح مشواره بالفوز على منية سمنود في دور الـ32 بهدف دون مقابل، ثم تخطي فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ16، قبل أن يطيح بفريق المقاصة من دور الثمانية بعدما تغلب عليه بهدف نظيف، وبنفس النتيجة هزم الاتحاد السكندري في نصف النهائي، قبل أن يصعق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر مرة وحيدة بـ"شباك نظيفة" قبل نسخة هذا العام، وذلك في أول نسخة للبطولة موسم 1921 / 1922، حيث اكتسح فريق الترسانة بنتيجة 4-0 في لقاء الدور الأول للبطولة، ثم تخطي عقبة الأوليمبي بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، وفاز على فريق المدارس بنتيجة 3-0 في الدور نصف النهائي، واكتسح فريق الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة ف اللقاء النهائي.

الزمالك يسيطر على كأس مصر في آخر 10 سنوات:

نجح فريق الزمالك في السيطرة على لقب بطولة كأس مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، حيث نجح في حصد لقب البطولة 6 مرات مواسم 2012 / 2013، 2013 / 2014، 2014 / 2015، 2015 / 2016، 2017 / 2018، وأخيرا 2018 / 2019، مقابل لقب وحيد للأهلي، ولقب لفري إنبي، ولقبين لحرس الحدود.

كما أن الزمالك لم يخسر نهائي كأس مصر منذ موسم 2010 / 2011 عندما خسر أمام إنبي 2-1.

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