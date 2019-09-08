"عمل الرياض" يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.
أسفرت الحملات عن ضبط 340 مخالفة وإنذار 229 خلال أسبوع.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحا أن هذه الحملات قد شملت “2906”زيارة تفتيشية.
كما دعا الدكتور السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
- "العمل": تحرير 234 مخالفة وإنذار 210 منشآت
- "عمل الرياض" يضبط 197 مخالفة وينذر 147 منشأة
- "العمل" تضبط 211 مخالفة وإنذار 117 منشأة بالرياض
- "عمل الرياض" يضبط 229 مخالفة وينذر 114 منشأة
- "عمل الرياض" يضبط 252 مخالفة وينذر 158 منشأة
- ضبط 178 مخالفة عمل بالرياض ومحافظاتها
- مكاتب العمل تضبط 178 مخالفة في الرياض ومحافظاتها
- عمل وتنمية الرياض يضبط 192 مخالفة وإنذار 388
- العمل: ضبط 287 مخالفة و إنذار 273 منشأة خلال أسبوع
- حملات تفتيشية مفاجئة تضبط 976 مُنشأة مخالفة بالرياض