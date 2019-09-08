بعد تتويج الأبيض بالكأس.. مشوار الزمالك وبيراميدز فى البطولة

حقق فريق الزمالك بقيادة مدربه ميتشو الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2019.





ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 27 بطولة كاس مصر عبر تاريخه، حيث وصل الفريق لآخر 5 نهائيات من اصل 6 نهائيات لتلك البطولة وكان الخروج الوحيد أمام فريق المصري البورسعيدي في نسخة عام 2017، والذي توج في نسختها النادي الأهلي بعد الفوز على المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





- مشوار الزمالك في كاس مصر قبل مواجهة بيراميدز :-

بدأ نادي الزمالك مشواره في كأس مصر بفوز صعب على فريق منية سمنود بنتيجة هدف نظيف في دور ال32 من البطولة، بينما حقق فوزا بأداء مميز أمام فريق الإنتاج الحربي في دور ال16 بنتيجة هدفين نظيفين، ونجح أيضا في الانتصار على فريق مصر المقاصة بدور الربع نهائي بنتيجة هدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية، وحقق المارد الأبيض انتصارا صعبا في دور النصف نهائي على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وفاز في النهائي على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.









- مشوار بيراميدز قبل مواجهة الزمالك :-

كان نادي بيراميدز قد بدأ بطولة كأس مصر بمواجهة فريق طنطا والذي فاز عليه بشق الأنفس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وجاء دور الـ16 ليفوز على النادي الاهلي بطل الدوري في الموسم الماضي بنتيجة هدف نظيف للاعبه ايريك تراوري، وحقق نادي بيراميدز فوزا صعبا على فريق حرس الحدود بدور الربع نهائي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وجاء دور النصف نهائي ليحقق نفس النتيجة على حساب فريق بتروجيت على ملعب بتروسبورت، وتعتزم شباك بيراميدز بهدفين فقط في البطولة من فريق طنطا بدور الـ32 ببداية بطولة الكأس، وجاءت الهزيمة في النهائي أمام الزمالك.









مواجهات الزمالك ضد بيراميدز :-

وواجه المارد الأبيض نظيره فريق بيراميدز بعد تغير اسمه في بداية الموسم الماضي مرتين، وجاءت المواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل الفريقين في الدور الأول بنتيجة 3-3، وخسر الزمالك في الدور الثاني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وكان هذا هو الفوز الأول للقلعة البيضاء أمام بيراميدز في المواجهة الثالثة.