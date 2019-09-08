بنى سويف يسقط برباعية وديا أمام الأوليمبي









تلقى الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف هزيمة برباعية نظيفة أمام الاوليمبي وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد بأحد ملاعب الإسكندرية .



سجل رباعية الفريق الأوليمبي نادي حسن، واستيفين، ومحمد أسامه، وأحمد عيد.



وخلال اللقاء حرص الجهازين الفنيين لبنى سويف والاوليمبي على تجربة العديد من اللاعبين خلال المباراة .



وكان بنى سويف قد نظم معسكرا بالإسكندرية منذ السبت الماضى ولمدة ١١ يوما تخلله إقامة عدة مباريات أمام مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل واخيرا الاوليمبي .



ياتى ذلك عقب إقامة عدة مباريات ودية قبل المعسكر مع فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان .



وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من ( هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه )



كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان )



إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم أشرف )



ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .