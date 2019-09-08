نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2019 عبر موقع taksik بوابة الحكومة المصرية والحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية

نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2019، يمكنكم الآن معرفة نتيجة التنسيق 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية لطلاب الثانوية العامة.





وتتيح لكم بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، معرفة نتيجة التنسيق في المرحلتين السابقتين (الأولى والثانية) برقم الجلوس والرقم السري.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، صباح اليوم الأحد 8/9/2019، نتيجة تنسيق المرحله الثالثه 2019.





الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة 2019