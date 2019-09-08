محافظ المنوفية يستقبل لاعبي مشروع Top Talents قبل سفرهم لهولندا





التقي اللواء اركان حرب سعيد عباس اليوم الأحد باللاعبين الذين تم اختيارهم بمشروع اكتشاف الموهوبين Top Talents، والذي يتم تحت رعاية الشباب والرياضة، وتم اللقاء بديوان عام المحافظة.



حضر اللقاء سوسن طايل وكيلة وزارة الشباب والرياضة وجمال السقا المسئول الإعلامي والتسويق بالشركة الهولندية Simo Sport، والذي وجه الشكر لسيادة المحافظ علي الاستقبال الكريم، وشكر السيدة الفاضلة وكيلة الوزارة علي المجهود الذي بذلته من أجل نجاح المشروع في محافظة المنوفية وكذلك السادة الوكلاء دكتور احمد جابر ودكتور محمد سلامة ودكتور ماجد الابيض.



كما حضر أولياء الأمور الحدث داخل ديوان المحافظة، والذي أشاد فيه سيادة المحافظ بالمشروع، مشيرا إلا أن اختيار 4 لاعبين من المنوفية من إجمالي 39 لاعب، حدث مهم، وشرف للمحافظة، ووعدهم بتكريمهم واستقبالهم مرة أخري بعد العودة من البطولة.



وسيحضر الاعبين البطولة الدولية لاكتشاف الموهوبين بهولندا من الفترة 13/9 حتي 19/9 بمدينة أيندأوفن، وتضم قائمة اللاعبين كل من ممدوح محمد مهاجم مواليد 2000، وخالد عبدالهادي ظهير أيسر مواليد 2002، وعمرو عادل حارس مرمي 2001، وخالد غنيم 2007 حارس مرمي.