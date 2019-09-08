ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الراجحي" يعلن ترخيص 300 جمعية ورفع النسبة التنموية لـ 42%

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:02 م
Advertisements
الراجحي يعلن ترخيص 300 جمعية ورفع النسبة التنموية لـ 42%
أحمد الراجحي
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ترخيص الوزارة لأكثر من 300 جمعية غير ربحية منذ بداية العام الميلادي الجاري، ورفع النسبة التنموية من 14% إلى 42% وإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربط الجزء الأكبر منها بتلك الجهات، مفيداً بأن باقي الجهات ستربط خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأعلن الراجحي، خلال لقائه قيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير في مقر دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها، البدء بزيارات الحوكمة التي طبقت بمعايير حديثة وعلى أعلى كفاءة، ما يوضح فرص التطوير في منظمات المجتمع وإطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح المهندس الراجحي أنه سيُطلق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي برنامجي «دائم» و«ساهم» لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، كما اعتُمدت مجالس للجمعيات الأهلية في المناطق، ويجري العمل حالياً على تأسيس مجالس للجمعيات القطاعية.
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير العمل ترخيص النسبة التنموية الراجحي 300 جمعية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
3
x
18:00
0
جبل طارق
فنلندا
0
x
20:45
1
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
النرويج
أسبانيا
2
x
20:45
0
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
3
x
جارية الآن
0
بيراميدز