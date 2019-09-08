"الراجحي" يعلن ترخيص 300 جمعية ورفع النسبة التنموية لـ 42%
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:02 م
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الفجر السعودي
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كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ترخيص الوزارة لأكثر من 300 جمعية غير ربحية منذ بداية العام الميلادي الجاري، ورفع النسبة التنموية من 14% إلى 42% وإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربط الجزء الأكبر منها بتلك الجهات، مفيداً بأن باقي الجهات ستربط خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأوضح المهندس الراجحي أنه سيُطلق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي برنامجي «دائم» و«ساهم» لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، كما اعتُمدت مجالس للجمعيات الأهلية في المناطق، ويجري العمل حالياً على تأسيس مجالس للجمعيات القطاعية.
وأعلن الراجحي، خلال لقائه قيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير في مقر دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها، البدء بزيارات الحوكمة التي طبقت بمعايير حديثة وعلى أعلى كفاءة، ما يوضح فرص التطوير في منظمات المجتمع وإطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح المهندس الراجحي أنه سيُطلق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي برنامجي «دائم» و«ساهم» لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، كما اعتُمدت مجالس للجمعيات الأهلية في المناطق، ويجري العمل حالياً على تأسيس مجالس للجمعيات القطاعية.
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