تليفونات بنى سويف يتعادل أمام سموحة وديا





تعادل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بني سويف أمام فريق سموحه السكندرى بنتيجة ١/١ وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب سموحه بالإسكندرية .



تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى الدكتور عماد سمير حاول تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواجهة الفريق السكندرى خاصة كون المباراة احتكاك قوى للوقوف على مدى جاهزية لاعبي التليفونات خلال الفترة الحالية .



فيما حاول حسام حسن المدير الفنى لسموحه تجربة العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق وذلك للاطمئنان على مستواهم الفنى والبدنى .



وكان تليفونات بنى سويف قد نجح فى إحراز هدف التقدم عن طريق مهاجمه الافريقي " مانجا " قبل أن يدرك مهاجم سموحه التعادل لفريقه فى الدقائق الأخيرة من المباراة .



ويخوض تليفونات بنى سويف معسكرا تدريبات بالإسكندرية منذ الجمعه الماضية يتخلله عدة مباريات ودية بدأها بمواجهة نجوم بيبسي أمس وانتهت بهزيمة الفريق بنتيجة ٢/١ ويواجه الرجاء غدا الاثنين ثم مواجهة الاوليمبي الثلاثاء القادم والعودة لبنى سويف لاستكمال البرنامج التدريبي .



وكان تليفونات بنى سويف قد بدء تدريباته اليومية منذ اسابيع استعداد للموسم الجديد تحت قيادة فنية للدكتور عماد سمير المدير الفنى الجديد للفريق والذى تولى المنصب عقب رحيل ابو العينين شحاته عن تدريب الفريق السويفى وتقلده مسوؤلية تدريب سوهاج.



ويتكون الجهاز الفنى لتليفونات بنى سويف من الدكتور عماد سمير مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض واشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى والدكتور محمد محب اخصائى علاج طبيعى واصابات ملاعب والمهندس احمد سعد المشرف على الكرة .

