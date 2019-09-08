إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة بطريق "بني سويف - الفيوم" الجديد

أصيب 4 عمال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد.



وانتقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد جمال أحمد 24 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، مصطفى ربيع الحمد 16 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم جوده محمود 14 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، أحمد رمضان محمد 20 سنة مصابًا بشتباه كسر بالسائق الأيمن وجميعهم مقيمون بقرية طنسا الملق التابعة لمركز ناصر.



المستشفى الجامعي



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



المطبات العشوائية



وتعاني محافظة بني سويف من إنتشار "المطبات العشوائية" على الطرق الرئيسية والفرعية، التى تربط مراكز وقري محافظة بني سويف، ببعضها البعض، ما تسبب فى إحداث تلفيات كبيرة بمئات السيارات ونتج عنها المئات من حوادث السيارات، التى نتج عنها عشرات الضحايا ما بين متوفين ومصابين، بعضها تصبب فى عاهات مستديمة.



الشوارع والطرق



وتزداد المطبات العشوائية بالطرق الرئيسية، خاصة التى تقع القري والنجوع على جانبيها، والشوارع الفرعية تاتى توجد بها المدارس والمصالح الحكومية التي يتردد عليها المئات، وتخلو من عساكر المرور أوالإشارات الضوئية للحد من تهور بعض قائدي السيارات والدراجات النارية، التى تهدد أرواح المواطنين المترددين على تلك الشوارع وخاصة الأطفال من تلاميذ المدارس.



تلف السيارات



قال محمد محسن محمود، سائق، إن المطبات العشوائية زاد إنتشارها فى السنوات الأخيرة التى أعقبت حالة الإنفلات إبان ثورة 25 يناير، والتي أقامها الأهالي دون تخطيط وتؤدي إلي تلف السيارات التي تمر فوقها‏،‏ فضلًا عن أنها أدت إلي تباطؤ حركة السير بالشوارع الرئيسية وخاصة الكورنيش، وشارعي عبد السلام عارف وصلاح سالم، الرئيسيين بمدينة بني سويف.



كفاءة الطرق



وقال جابر الشافعي، موظف بشركة الكهرباء، إن الكثير من طرق المحافظة انخفضت كفاءتها؛ بسبب تعمد بعض الأهالي إقامة سواتر ومطبات أمام منازلهم والمحال التجارية والورش الخاصة بهم، بهدف الحفاظ على أطفالهم دون إخطار الجهات التنفيذية، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض المركبات بمختلف أنواعها للحوادث ووقوع ضحايا، مضيفا: أتعرض شخصيا أثناء قيادتي لسيارتي الخاصة لمئات المطبات الصناعية التي وضعت بشكل عشوائي.



سبب الحوادث



وقال عادل حبيب، مهندس مدني، إن المطبات العشوائية هى السبب فى غالبية حوادث الطرق، لما تشكله هذه المطبات من خطورة على قائدي السيارات قد تودي بحياة المئات، بسبب العشوائية الموجودة في تنفيذ هذه المطبات وأماكن تواجدها، فلا تكاد تمر على الطرق والشوارع في بني سويف، الا وتجد مطبًا سواء الصناعية التى تتم بمعرفة الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات الطرق، أوالعشوائية التى يقوم الأهالى على انشائها، كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية بغرض تقليل سرعة السيارات قبل المرور عليها مما يعرضها إلى خسائر وأضرار فادحة قد تضر بمئات الأرواح يوميًا.



عفشة السيارة



وقال مصطفي سيد، موظف بالتربية والتعليم، إن هذه المطبات العشوائية اصبحت كابوسًا يهدد حياتنا، حيث انه توجد على الطرق لا يراها البعض ومن الممكن ان تقوم السيارة بعبورها فتتسبب فى حادث بسبب انحراف السيارة قد تودي بحياة من يستقلونها، مضيفًا: كرهت قيادة سيارتي بسبب تلك المطبات المنتشرة في كل مكان، والتي تعرض "عفشة" السيارة إلى الكثير من المشاكل التي بسببها ندفع الاف الجنيهات لاصلاحها.



خسائر بالمليارات



وقال محمد قرني، مهندس بمديرية الطق ببني سويف، إن المطبات لها معايير ومواصفات تحدد اماكن انشائها، ولها مواصفات عالمية تمنع الاصطدام بها وتقلل من حوادث الطرق، أبرزها أن يكون المطب في مكان واضح لقائدي السيارات، ويثبت به أي من وسائل التنبيه كالعاكس الفسفوري، لافتًا إلى أن المطبات العشوائية، تكبد الدولة خسائر مليارات الجنيهات سنويًا بسبب حوادث الطرق وإتلاف السيارات.

