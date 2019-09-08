الآثار: البدء في ترميم تمثال أوزيري جديد للملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر

تفقد مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الفناء الأول من الجانب الغربي لمعبد الأقصر، وذلك للوقوف علي حالة أحد التماثيل المهدمة جزئيا للملك رمسيس الثاني تمهيدًا لترميمه واستكمال أجزاؤه ليزين من جديد الواجهة الغربية للفناء الأول من المعبد.





رافقة خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية.





وأوضح وزيري أن وزارة الآثار ستبدأ مشروع ترميم واستكمال التمثال بالتعاون مع معهد شيكاغو للدراسات الشرقية، عن طريق بعثة مصرية أمريكية برئاسته، وأنه قبل البدء في أعمال الترميم سيتم دراسة و تسجيل وتوثيق قطع التمثال التي قام بتجميعها علي مصاطب عالم الآثار المصري الدكتور محمد عبد القادر أثناء أعمال الحفائر التي قام بها داخل المعبد عام 1958 وحتى 1962، والتي تمكنت أيضاً من الكشف عن أجزاء لغيره من التماثيل بمناطق مختلفة داخل المعبد والتي يرجح أنها دُمرت نتيجة تعرضها لزلزال مُدمر في العصور المصرية القديمة.





وقام الدكتور عبد القادر، بتجميع بلوكات هذه التماثيل وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها حتى بدأت وزارة الآثار عام 2017 مشروع ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة بعض من هذه التماثيل الواحد تلو الآخر، حتي تم استكمال التماثيل الست لواجهة الصرح الأول للمعبد؛ والآن تقوم الوزارة بترميم التماثيل الموجوده بالجهة الغربية للمعبد.





وأشار أحمد عربي مدير عام معبد الأقصر، إلى أن التمثال الذي سيتم ترميمه بالجهة الغربية للمعبد مصنوع من الجرانيت الأحمر و يصور الملك رمسيس الثاني في الهيئة الأوزورية، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التمثال بعد الترميم و الاستكمال إلى ٧ متر تقريباً.





معبد الأقصر معبد كبير من المعابد المصرية القديمة المعقدة يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في مدينة الأقصر اليوم المعروفة باسم (طيبة القديمة). تأسس سنة 1400 قبل الميلاد.





شُيد معبد الأقصر لعبادة آمون رع وزوجته موت وابنهما خونسو؛ وهي الآرباب التي يطلق عليها أيضا لقب الثالوث الطيبي (ثالوث طيبة). تم تشييد معبد الأقصر في عهد ملوك الأسرة الثامنة عشر، والأسرة التاسعة عشرة.





وأهم الأبنية القائمة بالمعبد هي تلك التي شيدها الملكان أمنحوتب الثالث (1397-1360 ق.م.) ورمسيس الثاني (1290-1223 ق.م.) (الذي أضاف إلى المعبد الفناء المفتوح والصرح والمسلتين).





كما أقام الملك تحتمس الثالث (1490-1436 ق.م.) مقاصير لزوار ثالوث طيبة المقدس، كما قام توت عنخ آمون (1348-1337 ق.م.) باستكمال نقوش جدرانه.





وقد دمرت المقصورة الثلاثية التي كانت قد شيدت من قبل في عهد الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث (من الأسرة الثامنة عشرة)؛ ثم أعيد بناؤها في عهد الملك رمسيس الثاني. سمي المعبد أيضاً "إيبت رسيت" (وتعني الحرم الجنوبي أو المكان الخاص بآمون رع)





وهو من أحسن المعابد المصرية حفظاً وأجملها بناء، وفيه يتجلى تخطيط المعبد المصري أوضح ما يكون.





وأمر امنحتب الثالث بإقامة هذا المعبد لثالوث طيبة أغلب الظن لأمرين: الأول كان لتأكيد نسبة للاله آمون نفسه، إذ أن احقيته للعرش لم تكن واضحة طبقًا للتقاليد المصرية التي تنص بأن الملك يجب أن يكون ابن ملك وأميرة من سلالة نقية أما إن كانت سلالتة غير نقية فيكتسب أحقيته للعرش بالزواج من الابنة الكبرى للملك (السابق).



