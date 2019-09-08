نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. الأهلي يرفض التعاقد مع أمرابط والاتحاد ينتظر عقوبات من الفيفا

الفجر الرياضي



تحرك جديد من "جابرييل" ضد الهلال



كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي قرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتراجع أزرق العاصمة عن إتمام التعاقد مع اللاعب.



وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد، ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.



كما عزم اللاعب البرازيلي تقديم شكوى ضد الهلال لتعويضه ماديًا عن سفره من البرازيل إلى مدينة دبي الإماراتية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال.







سانوجو يشكو اتحاد جدة لـ"فيفا"



كشفت صحف سعودية صباح اليوم عن تفاصيل الأزمة الأخيرة، بين نادي اتحاد جدة السعودي من جهة، وبين اللاعب الإيفوري، سيكو سانوجو، والذي أعلن عن فسخ عقده مع النادي في الأيام الأخيرة، بحسب ما أكده نادي اتحاد جدة في الساعات الماضية.



وقالت إدارة اتحاد جدة في بيان رسمي لها، أن القضية بأكملها قد تم تحويلها إلى الشئون القانونية في نادي اتحاد جدة، وذلك من أجل دراستها والوقوف على كافة النقاط الشائكة بها، قبل أن يتخذ النادي أي إجراءات قانونية حيال هذا الأمر.



ويذكر أن اللاعب في حالة ذهابه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، سوف يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملا مع الاتحاد، بسبب عدم قيده في القائمة المحلية للفريق، حيث ينص عقد اللاعب على هذا الأمر، ولكن نادي الاتحاد قد أخل بهذا البند، مما جعل اللاعب يفسخ عقده مع الفريق في الفترة الأخيرة.







تغييرات في تشكيل الهلال السعودي أمام اتحاد جدة



كشفت الصحف السعودية عن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي قد يدفع باللاعب الدولي الدولي عبد الله عطيف، مباراة الفريق أمام نادي اتحاد جدة في إطار مباريات العودة بدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تعافي اللاعب من الإصابة ونهاية برنامجه التأهيلي.



وغاب عبد الله عطيف عن صفوف الزعيم في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية بعض الشيء، وهي تمدد رباط الركبة الجانبي، ولكن في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن اقتراب عودة اللاعب من جديد إلى التدريبات، ومن المتوقع بأن يكون جاهز للمشاركة في المباريات خلال أسبوع على الأكثر.



وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن عبد الله عطيف، سوف يجري فحوصات طبية شاملة في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التأكد من سلامته ومن مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات مع الفريق في الفترة القادمة.







الأهلي: رفضنا التعاقد مع نور الدين أمرابط



تحدث الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم داخل نادي أهلي جدة، عن حقيقة الأخبار والتقارير الإعلامية، التي قالت أن إدارة النصر السعودي قد عرضت اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط على نادي أهلي جدة، ولكن إدارة الأهلي قد رفضت حدوث الصفقة في الصيف الماضي دون الكشف عن أسباب حدوث ذلك.



الأمير منصور بن مشعل، قال في تصريحات تليفزيونية بعد سؤاله عن الأمر: "في الحقيقة، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد الصائغ قد تواصل معي، وأخبرني في بداية الموسم، أن عبد الرحمن الحلافي تحدث معه بشأن انتقال اللاعب سلمان المؤشر لنادي النصر مقابل حصول نادي أهلي جدة على خدمات المغربي الدولي نور الدين أمرابط".



وأكمل "بن مشعل" تصريحاته الإعلامية المثيرة، ليؤكد أن عبد الرحمن الخلافي، قد تواصل معه بشكل شخصي، وطلب منه الموافقة على إنتقال سلمان المؤشر إلى صفوف نادي النصر، وعرض عدة أسماء من النادي النصراوي للدخول في صفقة تبادلية، ولكن مدرب النادي الأهلي برانكو قد رفض حدوث هذه الصفقة، وظل متمسكًا ببقاء اللاعب سلمان المؤشر ضمن صفوف نادي أهلي جدة.







سالم الدوسري يواجه المجهول في الهلال السعودي



لا شك أن سالم الدوسري قد ظهر كواحد من أبرز لاعبي نادي الهلال في الموسم الماضي، ونجح في أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، وسجل وصنع أهداف رائعة رفقة النادي الهلالي، ولكن فجأة تعرض اللاعب لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة، وخلال هذه الفترة تعاقد الزعيم مع صفقات جديدة تلعب في الخط الأمامي، ليصبح سالم الدوسري في موقف صعب للغاية، حيث تحول من النجم الأول للفريق إلى شخص يواجه المستقبل المجهول في الموسم الجديد.



الفريق الهلالي ضم 4 صفقات جديدة في هذا الصيف، وكانت أغلب التدعيمات قد ذهبت إلى صالح خط الوسط والهجوم، خاصة بعد ضم الكولومبي كويلار، والمهاجم صالح الشهري، ومع تواجد أسماء مثل أندري كاريلو، بالإضافة إلى وجود الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو، وأسماء أخرى مثل عمر خربين وبافيتيمبي جوميز، أصبحت فرصة مشاركة الدوسري في المباريات أقل بكثير مما كانت عليه في الموسم الماضي.



الصحف السعودية تؤكد أن الروماني، رازفان لوشيسكو، قد يغير خطة لعب الفريق في الموسم الحالي، ويحولها لتواجد ثلاث صريح في خط الوسط بدلًا من اللعب بثنائي فقط في هذه المنطقة، حيث كان يعتمد المدرب سابقًا على محمد كنو، وسلمان الفرج أو عبد الله عطيف، ولكن مع وصول كويلار قد يتواجد ثلاثي في خط الوسط لتصبح خطة الهلال الجديد 4-3-3، وهو ما يقلل أكثر من فرص سالم الدوسري في التواجد في التشكيلة الأساسية.







جولة في عقل رينارد.. الثعلب يكرر سيناريو المغرب مع السعودية



قالت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد إن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، قد قاد تدريب المنتخب السعودي يوم الأمس، وذلك استعدادًا لمواجهة اليمن في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 10 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022، وكذلك كأس أمم آسيا 2021.



وتحدث بعض المراقبين لتدريبات المنتخب السعودي، أن المدرب الفرنسي الملقب بالثعلب، هيرفي رينارد، قد استقر على الطريقة والخطة التي سيلعب بها منتخب الأخضر في مباراة اليمن المقبلة، حيث سيعتمد رينارد على أسلوب الإستحواذ وامتلاك الكرة وحرمان اليمنيين لأطول فترة ممكنة منها، ومن ثم الإعتماد على ضرب اليمن من الأجناب، واستغلال سرعة الأجنحة وخط الوسط في المنتخب السعودي في الاختراقات.











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