البالون دور تجبر كيليان مبابي على الذهاب إلى ريال مدريد

قالت الصحف الإسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي يفكر بقوة في الذهاب نحو الدوري الإسباني في الموسم الجديد، ومع وجود إهتمام بالغ من قبل إدارة ريال مدريد وكذلك إدارة برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب، فإن مبابي سيكون أمام إختبار صعب لا يقع فيه معظم لاعبي كرة القدم في العالم، نجوم قلائل فقط هم من نجحوا في خطف أنظار قطبي كرة القدم في إسبانيا، مبابي كان واحد منهم.

برشلونة يريد مبابي في حالة فشله في التعاقد مع نيمار، أما ريال مدريد فيريد مبابي، رغبة في إرضاء المدرب الفرنسي، الذي يرى بأنه قادر على صناعة أسطورة كروية من خلال موهبة مبابي في حالة إنضمامه لصفوف ريال مدريد، ومع إصرار زيدان ورغبة برشلونة، ستكون هناك قصة جديدة على غرار قصة نيمار في الصيف المقبل.

أمام مبابي نفسه فيريد الذهاب إلى إسبانيا، بعدما تأكد أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم لن يكون إلا من خلال الدوري الإسباني كما كان يفعل ميسي ورونالدو على مدار 10 سنوات متواصلة.

ولكن بحسب ما تؤكد صحيفة، سبورت الكتالونية، فإن مبابي سيختار ريال مدريد، فاللاعب أعلن صراحة أكثر من مرة عن حبه للنادي الملكي منذ الصغر، بالإضافة إلى تعلقه الشديد بأسطورته المفضلة زين الدين زيدان الذي يجلس على دكة البدلاء في مدريد في منصب المدير الفني، وهي أمور سوف تسهل كثيرً على مبابي في عملية الإختيار.

الصحيفة الإسبانية، قالت أن ريال مدريد قد وضع خطة محكمة من أجل الفوز بخدمات الشاب الفرنسي، حيث سيقدم النادي عرض لا يرفض إلى إدارة باريس في الصيف المقبل من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وقبل دخول منافسين أخرى وعى رأسهم برشلونة