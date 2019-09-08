بعد النتائج المخيبة في الليجا.. الصدمات تتوالى على زيدان





يبدو بأن بداية هذا الموسم لم ولن تكون جيدة على الإطلاق، بالنسبة للمدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، فبعد الإنطلاقة المخيبة للآمال في بطولة الليجا الإسبانية، وحصول ريال مدريد على 5 نقاط فقط من أصل 9 نقاط متاحة بعد مرور 3 جولات من بداية البطولة، تلقى زيدان أخبار أخرى غير جيدة ولكنها هذه المرة قادمة من خارج إسبانيا، وبالتحديد من فرنسا ومن عاصمتها باريس.





التقارير تقول أن نادي باريس سان جيرمان سيدخل مباراة ريال مدريد وهو كامل العدد، وهذا بعد تعافي إقتراب تعافي المهاجم الأوروجوياني ولاعب باريس، إدينسون كافاني، وزيادة فرص إمكانية لحاقه بمواجهة نظيره ريال مدريد، في قمة الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وبحسب ما ذكره موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن ريال مدريد سيكون أمام مشكلة كبيرة في ظل جاهزية كل نجوم الفريق الباريسي، وعلى رأسهم كافاني، ومبابي، بالإضافة إلى إنضمام إسم جديد كالأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال إنتقالات الصيف الماضي.





ولكن الخبر الوحيد السار بالنسبة لزيدان هو غياب نيمار الأكيد عن المباراة المقبلة أمام ريال مدريد، وذلك لكون المهاجم البرازيلي، قد تحصل على إيقاف لثلاث مباريات ولن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق أمام النادي الملكي، والمقرر لها يوم 18 من الشهر الجاري.





يذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا، قد أوقعت ريال مدريد في مجموعة متوازنة بعض الشي،ْ بجانب بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، وكذلك بطل الدوري التركي جالاتا سراي، في حين جاء في المستوى الرابع والأخير، نادي كلوب بروج البلجيكي.