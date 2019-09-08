أمانة جدة: هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بجدة "ضرورة"

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، اليوم الأحد، على ضرورة هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة لمراجعة البلدية.

وقال البقمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ياهلا"، إن مبنى تلفزيون جدة خطر، وهدمه ضرورة، ولم نصرح لأية وسيلة إعلامية بعكس ذلك.

وأضاف، أن هناك لجنة أوصت بهدم المبنى لأنه يشكل خطر وأمانة جدة جزء من هذه اللجنة الي وقفت على الموضوع، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المتحدث الرسمي للأمانة للتأكد من المعلومات.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، أنها لم تقر إزالة مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة.

ويذكر أن صرح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد بن عبدالله العمري، بأن الهيئة لم تقر إزالة المبنى ولم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المبنى أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، ما يعني أن عمره حوالي 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة.

وأضاف أنه هذا الأمر يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي، وكذلك كونه يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا ما يتطلب التريث في الإزالة.

أصدرت أمانة محافظة جدة، قرارا بوقف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة وذلك لمراجعة البلدية، والتأكد من التصاريح المعتمدة للموقع.

وجاء ذلك بعد أن وجد مراقبي البلدية البوابة مغلقة؛ حيث وضعوا إشعارًا بالمراجعة موضَّحًا به إيقاف العمل.

وأكد الدفاع المدني أنه ليس له علاقة بالأمر، موضحا أن الموضوع بين الأمانة والمسؤولين عن المنشأة.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هدم مبنى وزارة الإعلام السابق بجدة، مما أثار جدل أراء المواطنين السعوديين.

وظهر جهاز "بوكلين" على سطح مبنى التلفزيون يقوم بعملية الهدم من الأعلى، بعدما قرر المسؤولون عدم إمكانية هدم المبنى من الأسفل عن طريق النسف لأنه متاخم لطرق عامة.





وأكد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه أن المبنى تم إخلاؤه قبل نحو ١٤ عاما، وتم الانتقال للمبنى الجديد الذي دشنه وزير الإعلام السابق إياد مدني 2006. وقال بافقيه إن الإخلاء تم بناء على تقارير مقدمة من عدة جهات، منها الدفاع المدني، والشؤون الهندسية بالوزارة، وتفيد التقارير بأن المبنى آيل للسقوط ويشكل خطرا على حياة العاملين فيه.





ويأتي ذلك بعد الانتقال للمبنى الجديد الذي دشنه وزير الإعلام السابق أياد مدني، والذي تم تدشينه عام 2006 وبني على أحدث مواصفات البث المتطور.









وكان يضم المبنى مقرات التلفزيون والإذاعة والوزارة معاً، وشهد العديد من الأحداث الكبرى.





ونشر الإعلامي جلال صالح جلال نجل الشاعر الراحل صالح جلال، مقطعاً للإزالة أثار شجن البعض وحفيظة آخرين إنتقدوا طريقة الهدم، وقال معلقاً على الفيديو: "‏إزالة مبنى ⁧وزارة الإعلام⁩ بجدة الذي افتتحه الملك فيصل -رحمه الله، في ‏أيام الصبا كنت اتجوال في الأروقة و الاستديوهات اشيل من المكتبة 7 شرائط خام وشريط المقدمة والفواصل وادخل بعد ابويا أستديو 5 لتسجيل برنامج المركاز كل سبت".





ويذكر أن تفقد وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، المركز الإعلامي في جدة، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440هـ.





واستمع وزير الإعلام إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، بدءًا من تنسيق زيارات الإعلاميين الدوليين إلى مقرات الأجهزة الحكومية، والتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام الدولي، إلى الإشراف على البرنامج الإعلامي لضيوف الوزارة وتنسيقه.







