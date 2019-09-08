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على طريقة نوير.. الشناوي يتألق ويحرم الزمالك من هدف مؤكد في نهائي كأس مصر "فيديو"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:36 م
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على طريقة نوير.. الشناوي يتألق ويحرم الزمالك من هدف مؤكد في نهائي كأس مصر فيديو
الزمالك وبيراميدز
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محمد مرعي
 
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