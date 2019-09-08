برشلونة يحصن نجمه ضد إغراءات ريال مدريد





قالت تقارير صحفية إسبانية، مساء الأحد، أن إدارة برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، تحاول بشكل جاهد، حماية موهبة الفريق، وذلك بعدما تألق اللاعب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مع النادي الكتالوني، وهو ما يجعله هدف لعدد كبير من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يبدو أنه يرغب الأن في تكوين فريق شاب قادر على حمل ريال مدريد في السنوات المقبلة، بحسب ما يظهر في تعاقدات النادي الملكي.





صحيفة سبورت الكتالونية، قالت أن إدارة برشلونة قد قررت تصعيد اللاعب إنسو فاتي بالفعل إلى صفوف الفريق الأول في برشلونة، وتهدف الآن لتقديم عرض إحترافي جيد له، براتب سنوي معقول، لا يجعله يفكر في الإنتقال خارج أسوار ملعب كامب نو في السنوات المقبلة.





وأشارت الصحيفة، إلى كون اللاعب الشاب صاحب الأصول الغينية، لازال يذهب إلى أكاديمية اللا ميسا، ويبقى هناك لفترات طويلة مع زملاءه، وهذا على الرغم من كونه قد أنضم بالفعل إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح يشارك بصفة شبة أساسية مع المدرب إرنستو فالفيردي في هذا الموسم.





يذكر أن موهبة برشلونة الشابة، أنسو فاتي، قد شارك مع الفريق في مباراتين من ثلاث مباريات لعبها الفريق الكتالوني في بطولة الليجا هذا الموسم، حيث نجح اللاعب خلال هذه الفترة القصيرة في خطف الأضواء، والظهور كأفضل موهبة صاعدة في الفريق، وهذا بعدم سجل هدفًا رائعا جعله يحطم رقم الأسطورة ليونيل ميسي، ويصبح هو أصغر لاعب يسجل هدفًا في بطولة الدوري الإسباني، بعمر 16 عام وعدة شهور.





الجدير بالذكر، أن إنسو فاتي، سيكون واحد من الأسماء التي يستدعيها المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي للمشاركة في مباراة فالنسيا المقبلة في بطولة الدوري الإسباني، والذي يعيش فيه البلوجرانا أوقات صعبة مع بداية هذا الموسم، حيث حصد الفريق 4 نقاط فقط من 3 مباريات وأصبح في المركز الثامن بفارق 5 نقاط عن إتليتكو مدريد المتصدر.