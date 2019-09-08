أمير الكويت يدخل إحدى المستشفيات الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري قوله: "إن هذا الأمر هو الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسمو أمير الكويت مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى موعد يحدد لاحق، داعيًا الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".





وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أن الرئيس الأمريكي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر.

وقالت ستيفاني جريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في سبتمبر 2018 و2017.