تغيير اسم فيلم "يوم مصري" إلى "يوم وليلة" وعرضه في ختام مهرجان مالمو

كشف صناع فيلم "يوم مصري" أنه تم تغيير اسم الفيلم ليصبح "يوم وليلة"، وذلك عقب انتهاء عمليات المونتاج والمكساج الخاصة للفيلم الذي أصبح جاهزاً للعرض خلال الفترة المقبلة، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة، حيث سيتم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر المقبل بالسويد.





يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للانتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الانتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.





يذكر أن المنتج والسيناريست يحيى فكري، منتج الفيلم، أكد أنه لا صحة لما تردد حول وجود مؤتمر صحفي للفيلم.