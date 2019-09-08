ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تغيير اسم فيلم "يوم مصري" إلى "يوم وليلة" وعرضه في ختام مهرجان مالمو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:22 م
Advertisements
تغيير اسم فيلم يوم مصري إلى يوم وليلة وعرضه في ختام مهرجان مالمو
خالد النبوي واحمد الفيشاوي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
كشف صناع فيلم "يوم مصري" أنه تم تغيير اسم الفيلم ليصبح "يوم وليلة"، وذلك عقب انتهاء عمليات المونتاج والمكساج الخاصة للفيلم الذي أصبح جاهزاً للعرض خلال الفترة المقبلة، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة، حيث سيتم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر المقبل بالسويد. 

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للانتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الانتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

يذكر أن المنتج والسيناريست يحيى فكري، منتج الفيلم، أكد أنه لا صحة لما تردد حول وجود مؤتمر صحفي للفيلم.

وناشد فكري السادة الإعلاميين عدم التعامل فيما يخص الفيلم إلا في المعلومات التي يرسلها هو أو مكتبه الصحفي.

فيلم "يوم مصري" قصة وسيناريو وحوار يحيى فكري، ومن بطولة الفنان خالد النبوى، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وسامى مغاورى واوتاكا، إشراف عام عبد الله منصور، ومنتج فنى ريمون رمسيس، وبرديوسر فدوى رفيق، وإنتاج مشترك بين شركة الريماس للإنتاج الفنى والمريا للإنتاج الثقافى.

تدور أحداث الفيلم فى سرد يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب، ويتم سرد المشكلات الحياتية التى يعانى منها المواطن فى حياته اليومية فى شتى المجالات، وإلقاء الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع، وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.

موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يوم وليلة يوم مصري فيلم خالد النبوي الجديد خالد النبوي احمد الفيشاوي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
3
x
18:00
0
جبل طارق
فنلندا
0
x
20:45
0
إيطاليا
السويد
0
x
20:45
0
النرويج
أسبانيا
1
x
20:45
0
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
0
x
جارية الآن
0
بيراميدز